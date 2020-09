Arturo Requejo vuelve a ser noticia, y esta vez por sí mismo. Hace unas semanas quiso, ofreciendo una entrevista, dejar claro lo que pensaba de su aparición en el culebrón 'Merlos Place' y también habló de su divorcio de la cantante Merche a principios de año... pero lo que más llamó la atención fue su giro de 180 grados en su vida: lo había dejado todo atrás para dedicarse a encontrar la paz interior en un retiro espiritual de Albacete a través de la meditación, y estaba encantado: "No tengo coche y voy a vender mi casa. Estoy de desapego total. Vivo de vender artículos naturales (como jabones). Las cosas materiales no me llenan. Me llena estar aquí y respirar aire puro", afirmaba.

Mediaset

Su estado físico también llamó mucho la atención: durante el último año bueno de su relación con Merche, allá por 2018, se propuso perder peso siguiendo una dieta ecológica, y consiguió perder 10 kilos. A partir de ahí, siguió perdiendo peso hasta el punto de parecer poco saludable, pero ahora ha ganado 7 kilos en 3 meses, pasando de 72 kilos a 79'2, ¡y se le ve estupendo!

Arturo Requejo Instagram

Eso sí, lo que quizá ha levantado algo de 'resquemor' ha sido su comentario: "Cuando recuperas la felicidad", ha escrito. ¿Será una pullita a Merche? ¿O quizá a Alexia Rivas? Queremos pensar que a ninguna de las dos, porque a Alexia la tiene más que olvidada después de haberla visto, literalmente, un par de veces, y con Merche, pese a su divorcio, al final no han acabado tan mal. ¡Será la paz interior conseguida a través de la vida contemplativa...!

