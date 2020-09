Esther Doña, nueva sorpresa televisiva de la temporada.

Tamara Falcó revela algunos secretos familiares en su nuevo programa.

Tras la muerte del Carlos Falcó, marqués de Griñón a causa del Covid-19 el pasado mes de marzo, poco habíamos sabido de su viuda, Esther Doña. Sin embargo, ha vuelto por todo lo alto a la vida pública y lo ha hecho participando como colaboradora en un programa de televisión.

Será en el programa matinal 'La hora de La 1', el nuevo magacín matinal que está presentado por Mónica López con la intención de sustituir a 'Los Desayunos' tras su retirada de la cadena.

Así, la viuda de Carlos Falcó 'hará la competencia' a la nueva y flamante marquesa de Griñón, Tamara Falcó. La hija de Isabel Preylser es la presentadora de 'Cocina al punto' junto al chef Javier Peña en la misma cadena de la mujer de su padre. Y ahora, además, ha fichado por ' El Hormiguero', para una sección que, hasta su estreno, se guarda casi bajo secreto de sumario...

Analizamos las puntos a favor y contra de las dos mujeres ante esta nueva etapa televisiva que tienen por delante.

Esther Doña, la ‘madrastra’:

Agencias

Dada su diferencia de edad y dicen que por su carácter, la viuda del márques de Griñón no terminó de cuajar con los hijos de su marido, Carlos Falcó. Con Tamara y con su hermano Duarte empezó bien pero la cosa terminó fatal…

A FAVOR

1.Este salto a la televisión, como colaboradora de corazón, la pondrá de nuevo en la primera línea mediática. Eso supondrá críticas, pero también oportunidades de trabajo; entrevistas remuneradas y nuevas colaboraciones…

2.Dicen que Esther tiene un fuerte carácter, pero ante las cámaras siempre ha sido educadísima y ha demostrado tener muy buen gusto.

3.Está previsto que hable de la repentina desaparición de su marido, Carlos Falcó, marqués de Griñón, algo que seguro hace que mucha gente empatice con ella…

4.No será su primera vez ante la cámara: ha sido imagen de algunas firmas de moda y ha hecho posados como ‘marquesa consorte’ en prensa del corazón.

Agencias

EN CONTRA

Esther no ha trabajado nunca en televisión y su experiencia con la prensa ha sido siempre de la mano de su marido, Carlos Falcó. Ahora tendrá que estar sola, dar su opinión sobre diferentes temas de corazón e incluso sobre personas que conoce. Esto le puede traer más de un problema con algún amigo.

Quizá, de momento, no hable mal de los hijos de su marido, pero si lo hace en un futuro, recibirá críticas. Nunca tuvo una relación fluida con ellos y ahora que están en pleno reparto de la herencia, menos. De momento, Esther ha abandonado la finca ‘El Rincón’ en la que vivió con Carlos los últimos años. Dijo que negociaría su marcha pero finalmente se ha ido por voluntad propia.

Tamara Falcó, la niña de papá

Agencias

Tamara siempre fue el ojito derecho de su padre, el marqués de Griñón, pero cuando empezó a salir con Esther Doña su relación se enfrió. Aun así, ella es la que ha heredado el título de marquesa de Griñón.

A FAVOR

Gracias a su carisma y simpatía, la hija de Isabel Preysler ha conquistado a una legión de fans que la apoyan desde las redes sociales. Tiene 842.000 seguidores.

Tamara está acostumbrada desde la cuna a ser objeto de las cámaras, mide muy bien los tiempos y sabe que cualquiera de sus palabras puede ser un titular. Ganó ‘Masterchef’ llevándose de calle a la audiencia. Y ahora, trabajando estos dos meses de verano en ‘Cocina al punto con Peña y Tamara’, de TVE, ha adquirido muchas tablas.

Como en el cuento de la ‘Cenicienta’… la gente puede ver a Tamara Falcó como a una pobre niña que tiene a su madrastra ‘encima’ queriendo hacerle sombra en la tele…

No tendrán que cruzarse en los pasillos ni en el plató.

Agencias

EN CONTRA

Al igual que tiene muchos seguidores, tiene también detractores. Sus haters la ven como una pija enchufada que vive de la fama de su madre.

A pesar de haber ganado ‘MasterChef Celebrity’ y tener mucha repercusión en los medios, el programa ‘Cocina al punto…’ no está funcionando todo lo que se esperaba. Así que, lo mismo le quedan dos telediarios… aunque menos mal que tiene en la recámara su nueva sección en 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Veremos si, cuando se estrene, tiene más y mejor tirón...

