De todo el universo del coleccionismo, hay un capricho que no está al alcance del bolsillo común: coleccionar mansiones. Jennifer Lopez y su chico, Alex Rodriguez, acaban de sumar una nueva adquisición a su catálogo de propiedades. Se trata de una villa de estilo colonial que la pareja ha adquirido recientemente en Coral Gables (al sur de Miami) y por la que han pagado 32,5 millones de dólares (27,5 millones de euros). Una buena rebaja para la actriz y el ex jugador de béisbol, ya que la mega casa tenía un precio en el mercado de 40 millones de dólares (33,9 millones de euros).

Esta zona súper exclusiva del condado de Miami-Dade, frente a la Biscayne Bay, brilla por sus mansiones de aire mediterráneo.

El espectacular ‘home tour’ de la nueva villa de Jennifer, la reina de los modelitos imposibles, y Alex nos sitúa en un jardín paradisíaco (típico de todas las mansiones de Coral Gables), con una piscina infinita de ensueño. Rodeando el vaso, un bordillo de piedra natural con dos palmeras. Sin olvidar la bañera de hidromasaje integrada en la piscina. La joya de la corona de esta villa: el embarcadero privado de 30 metros. Una estructura de madera con vistas al skyline de Miami.

Según información de la web toptenrealestatedeals.com, la inmensa casa, de 4.400 metros cuadrados, cuenta con todo lujo de detalles, como un ascensor, para hacer la vida más cómoda y placentera a sus propietarios, y hasta una barra de bar en un etorno en el que predomina, sin duda, la madera.

Diez dormitorios

El largo recorrido arranca en la zona privada de la casa: los dormitorios. Son diez. Todos con baño en suite y salida particular a la piscina, y a éstos hay que sumar dos baños más independientes... aunque lo que no entendemos muy bien es lo de los aseos ¡con suelo de madera! ¿En qué cabeza cabe...? Por cierto, atención al vestidor. ¡Un sueño!

En las zonas comunes encontramos varios salones, uno con una chimenea antigua; una biblioteca y una bodega. Por último, una impresionante cocina, que da la bienvenida a los aficionados a los fogones y a la buena mesa; y no olvidemos la casita de invitados, con sus dormitorios y baños. ¡Menudo lujazo de casa!

