La pareja ha comunicado su ruptura a través de las redes sociales.

Adelina y José se juraron amor eterno en la isla y planeaban formar una familia juntos.

Fue la única pareja que sobrevivió a las encantos de los tentadores de la 'Isla de las tentaciones'. Eran la esperanza a la fidelidad, pero a Adelina Seres y Jose Sánchez han roto. La pareja que se juraba amor eterno y ya planeaba su enlace. Sin embargo, despues de un año y medio de relación se les acabó el amor. No sabemos si fue de tanto usarlo, pero lo cierto es que este domingo de madrugada la pareja comunicaban su ruptura a través de las redes sociales en las que compartían el mismo mensaje.

Adelina y José lo hacían después de las contantes preguntas de sus fans acerca de si seguían juntos o si por el contrario habían roto ese noviazgo tan intenso. "Como mucho nos estáis preguntado, os comunicamos que Adelina y yo hemos roto nuestra relación. Están siendo días muy difíciles y os pedimos respeto", explicaban los jóvenes.

Minutos antes de este comunicado, José subía a su cuenta personal de Instagram una fotografía que hacía saltar todas las alarmas. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ publicaba una fotografía solo y escribía la siguiente frase: “El dolor no siempre hace ruido, por eso no se sabe el daño que puede causar”. Aunque ninguno de los dos ha querido dar los detalles de la ruptura, lo cierto es que ya ninguno de los dos se sigue en redes sociales.

Adiós a una bonita historia de amor



Después de decidir que iban a volver juntos a España, el guardia civil hincó rodilla y se declaró a Adelina con unas palabras que hicieron escapar más de una lágrima a su chica. “Yo he despertado cada mañana dándome cuenta de que no quiero despertar más días sin ti. Dándome cuenta de que, cuando me siento perdido, tú eres mi punto de realidad. Dándome cuenta de que voy a amarte como el hombre que solo contigo es mejor", decía José mientras le ponía el anillo que formalizaba su compromiso.

Ahora con su ruptura quedan en el aire los planes de futuro juntos y sus deseos de formar una familia.

