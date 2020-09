La pareja decidió poner fin a su relación después de diez años de idas y venidas.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth firmaron el divorcio de manera amistosa.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth fueron una de las parejas más idílicas del 'star system'. Con diez años de relación entre idas y venidas a sus espaldas, la pareja decidió pasar por el altar con una boda íntima que nos hizo suspirar por lo romántica que fue. Sin embargo, después de pocos meses como marido y mujer, la cantante y el actor decidieron poner fin a su matrimonio. Tras este anuncio, pudimos a ver a Miley refugiarse en la costa italiana con Kaitlynn Carter. Momento en el que se señaló que el motivo del divorcio de Miley Cyrus y Liam Hemswoth fue debido a una infidelidad de la estrella del pop.

No obstante, este no sería el motivo real de su ruptura definitiva y así lo ha querido manifestar Miley en su última entrevista. Ha sido al presentador Joe Rogan al que la excuñada de Elsa Pataky ha confesado la verdadera razón del fin de su amor.

"Alguien a quien quise y yo nos dimos cuenta de que ya no nos queríamos el uno al otro. Vale, eso lo puedo aceptar, lo que no puedo aceptar es el avallasamiento y todas las historias", comentó con sinceridad la cantante.

Miley ha contado que lo pasó muy mal debido a las acusaciones que se vertieron sobre su persona. Cyrus no entiende cómo se pensó que su relación con Liam Hemsworth se rompió de un día para otro y ella, tras su ruptura viajó a italiana junto con una amiga.

"Se pensaban que un día estábamos en la alfombra roja y al día siguiente yo en Italia liándome con una amiga", señala la estrella del cine.

