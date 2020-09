Steisy habla del trastorno alimenticio que sufrió cuando era más joven.

La ex tronista ha confesado el trastorno alimenticio que sufrió con tan solo 18 años con un testimonio que puede ayudar a otras personas en su situación.

Nunca es fácil confesar un trastorno alimenticio y menos hacerlo siendo un personaje público. Pero Patricia Steisy se ha armado de valor para hacer una de las confesiones más complicadas a las que ha tenido que hacer frente en su vida. Después de ver su muro este verano plagada de críticas por su subida de peso y comentarios negativos sobre su cuerpo, Patricia se enfrentó a todos aquellos que la llamaban gorda y confesó los grandes problemas que tuvo con su cuerpo siendo una niña. Ahora, Patricia Steisy ha querido contar que sufrió anorexia y abusos con un importante mensaje que invita a reflexionar sobre los comentarios que hacemos sobre el físico de las personas.

La extronista ha querido mostrar con estas dos imágenes de su pasado en el que aparece mucho más delgada a la imagen que nos tiene acostumbrada en los últimos tiempos. Los piropos con esa imagen eran constantes, pero reconoce que en esa foto no era una persona feliz y su salud estaba dañada, no estaba sana como sí lo está ahora cuando la llaman "gorda".

Y con este mensaje quiere ayudar a otras personas en su misma situación para ayudarles a superar la anorexia que ella vivió en sus propias carnes y que ahora parece superada. ¡Mucho ánimo!

"Mirando fotos de mi galería he rescatado estas de hace muchos años, no me di cuenta que estaban ahí, pensé que las había borrado, ya que, en su tiempo, borré todas las fotos de la época que fui maltratada y tuve anorexia.

Me ha apetecido mostraros estas fotos porque, aunque aquí, ya estoy recuperada de la anorexia, aún se puede palpar mi excesiva delgadez, en los huesos de los hombros, en los muslos que los tengo igual de finos que los gemelos, la cinturilla y lo que más me duele, en la foto del body blanco, intento sonreír, pero mi cara triste predomina ante mi falsa sonrisa.

¿Sabéis que saco de esto?

Que calladitos estamos más guapos...

Esos días se hartaban de decirme lo guapa que estaba y el cuerpazo que tenía...

Y ahora solo me llaman gorda y viceversa...

La diferencia es que antes no estaba sana y ahora si.

Gracias por tomaros el derecho de hablar sin saber...

Y a todos los demás doblemente gracias, porque vuestro apoyo es tan grande que supera cualquier mala crítica. UN GRACIAS GIGANTE.

Si hacer todo esto público, me sirve para ayudar a alguien que esté en la misma situación que yo. LA PENA ESTÁ MÁS QUE MERECIDA".

