Quien siga a Estela Grande en su día a día en las redes sociales, quizá se haya dado cuenta de que la ex gran hermana ha cambiado un poco de imagen, y no sólo por sus retoques estéticos: la ex de Diego Matamoros, desde que se hiciera famosa ante las cámaras gracias a 'GH VIP' hace justo un año, ha sufrido un giro en su vida de 180 grados, y lo ha contado en el último capítulo para su canal de MTMad: "Desde entonces me he tenido que enfrentar a muchos cambios en mi vida, estrés, una separación… mil cosas. Todo eso me hizo dormir fatal, no descansaba… y eso me ha afectado en mi metabolismo y adelgacé muchísimo", ha contado, revelando que llegó a pesar 48 kilos con su 1,74m de estatura.

"Me lo decíais mucho, y era verdad, pero seguía estando sana, y no precisamente por no comer, porque por la ansiedad, además, comía muchísimo. Aquello fue un momento puntual en mi vida, y además se solapó con el confinamiento", ha seguido contando Estela, pero eso, ahora que está feliz y contenta consigo misma, ha cambiado: "Me he ido de vacaciones con mis amigas, estoy feliz… también puede ser que ya no tengo 20 años, sino 26, el cuerpo cambia y ahora funciona de otra manera… y he engordado 6 kilos, que se me han ido todos al culo", ha explicado.

Estela, además, está súper contenta, porque ella siempre ha sido una persona a la que le ha costado engordar, y aquello le hacía pasarlo muy mal, especialmente estando en el instituto, donde sufría 'bullying' por lo delgada que estaba: "Cuando llamáis a una persona fea, delgada, gorda… duele. Yo cuando era pequeña, que tendría unos 16 años, tomaba bols de maizena, o papillas para bebé, para engordar, porque yo sufría cuando en el colegio me llamaban 'delgada' o 'espagueti'. Es de locos, porque aunque era una persona delgada, estaba sana", recuerda.

Ahora, sin embargo, todo eso ya no le afecta, porque a pesar de no estar en el instituto, está en Instagram, y ahí las críticas se han disparado: "He pasado de leer 'qué delgada estás' o 'qué asco, estás esquelética' a 'uy, se nota que has engordado', 'tienes la cara más gorda' o 'menudo culo has echado'. Pues yo estoy súper contenta con mis 6 kilos, y si los quiero perder, los perderé, y si quiero engordar otros 7 kilos, los cogeré. Pero dejad de criticar los cuerpos de la gente, porque pueden sufrir", ha zanjado.

