Amor Romeira ha luchado por la cura de su madre con todas sus fuerzas.

La colaboradora de televisión ha visto cumplido su sueño de verla curada.

Amor Romeira nos ha dejado sin palabras cuando mostró al mundo su nuevo cambio de imagen. Y es que la ex concursante de 'Gran Hermano' ha tomado una decisión sobre su pelo que ha sorprendido a todos. Amor se ha rapado el pelo por completo pero se debe a la mejor noticia que podía recibir.

La colaboradora de televisión prometió a la virgen del Rosario que si su madre que estaba gravemente enferma, se curaba, ella se raparía la cabeza. Y tal cual, lo ha hecho. La mujer que la trajo al mundo se encuentra ya recuperada de la enfermedad que padecía y por tanto Amor ha cumplido su promesa con toda la alegría del mundo.

"Prometí que si mi mamá salía bien de todo lo que ha pasado, y me rapaba la melena" contaba al programa en la iglesia donde hizo esa promesa mientras se quitaba la peluca que llevaba.

"Cuando mi madre me vio rapada lloró muchísimo, pero se emocionó al ver lo que había hecho por ella porque ella sabe lo que significa para mí la melena" explicaba la colaboradora al programa 'Socialité' presentado por María Patiño.

Amor está guapísima y decía orgullosa: "No se acaba el mundo por no tener pelo y mi madre está sana". Además, la influencer no se arrepiente para nada de su decisión porque ve a su madre curada.

Muy emocionada y sin poder contener las lágrimas, Amor explicaba cómo ella creía que la Virgen del Rosario la había escuchado y cómo había puesto de su parte para curar a su madre.



"Creía que se iba a morir y se me iba el mundo" decía llorando la joven colaboradora de televisión. Amor siente adoración por su madre y siempre ha presumido de la buenísima relación que tiene con ella, por eso decía: "Ojalá todo el mundo tuviera una madre como tengo yo".



Ahora Amor muestra su nueva imagen y sus seguidores están encantados con este cambio, más, sabiendo que ha sido por una razón tan importante para ella.

