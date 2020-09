Si Makoke pone un circo, le crecen los enanos, y es que la colaboradora de televisión no ha tenido un verano lo que se dice 'tranquilo'. A esta pandemia que nos agota la vida, la ex de Kiko Matamoros tiene que sumarle ahora un accidente en pleno fin de sus vacaciones, y lo que tenía que haber sido una mezcla de sentimientos encontrados entre la alegría por lo bien que se lo ha pasado y la pena por tener que volver a la rutina, se ha convertido en un auténtico desastre con accidente incluido. De hecho, era ella misma la que lo contaba en sus redes sociales: "Así termina mi verano, con un esguince". Duele sólo de verlo...

La ex azafata del 'Telecupón' ha lucido una tremenda torcedura en su tobillo derecho, y además ha contado cómo se lo ha hecho: "No sé si podéis apreciar el esguince que me he hecho. Ayer iba andando por la playa y, de la manera más tonta, me doblé el pie", apuntaba, y es que estas cosas suelen ser así: das un simple mal paso ¡y ya la hemos liado!

Aún así, Makoke tiene asuntos más importantes de los que ocuparse: si hace unas semanas era su amiga Marta López la que salía por la puerta de atrás de Mediaset tras mostrarse en Instagram dándolo todo en la gala Starlite de fiesta y sin mascarilla (un comportamiento, cuanto menos, reprobable en plena pandemia), ahora ella podría verse en la misma situación al estar junto a Marta, en las mismas condiciones, en aquella fiesta...

