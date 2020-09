Da igual los años que pasen y las películas o series que hagan, que Sarah Jessica Parker siempre va a ser comparada con su personaje de 'Sexo en Nueva York', Carrie Bradshaw. La actriz de Ohio, aunque adora a su personaje, ha intentado quitarse a Carrie de encima siempre que ha podido, pero es imposible: la vemos a ella paseando por Nueva York (donde vive), y automáticamente pensamos en una vuelta sorpresa de la escritora que calzaba zapatos de Manolo Blahnik a la gran pantalla. Quizá por eso ha querido cambiar de escenario este verano para pasar sus días de vacaciones, y así de relajada la hemos visto en las playas de los Hamptons.

La envidia que nos produce es que da igual que la pillen desprevenida, como en estas fotos de paparazzi: parece que está posando SIEMPRE, así que no hay ni una mala foto de ella, mientras que el resto de las mortales tenemos que suplicar a nuestras amigas que borren las fotos echadas a traición... Aunque viéndola, lo cierto es que nos hemos percatado de un detallito: tan pronto lleva unas gafas de cristal azul ¡como de repente se planta otras negras! Dinos Sarah, ¿cuántos pares de gafas necesitas para echar una tarde en la playa...?

Proyectos más allá del cine

La actriz ha decidido hacer un parón en su carrera cinematográfica. Aunque hasta hace poco se hablaba de una tercera reunión de las chicas de 'Sexo en Nueva York' para una última película, finalmente parece que no será así, o al menos de momento. Por lo pronto la Parker trabajo le sobra: está entregadísima a su marca de zapatos de lujo, en la que ella misma ejerce de estilista con sus clientas, y lo cierto es que le va divinamente.



