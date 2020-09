Si por algo es conocido Arnold Schwarzenegger es por sus papeles bélicos en el cine: 'Terminator', 'Depredador' o 'Comando' son sólo algunas películas de guerra y casi apocalípticas que ha protagonizado, y claro, tanto hacerse pasar por soldados o máquinas de matar... que al final en la vida real también le ha picado el gusanillo de sentirse como si estuviera en plena contienda. Sólo así podemos explicar el 'carraco' que sacó a pasear por las calles de Los Angeles: un 4x4 que más que un coche para ir a la compra o al médico, parecía un tanque... aunque para tanque el que debe de consumir esa bestialidad. ¡No a cualquier mortal le sale rentable sacarlo del garaje...!

Gtres

Gtres

Pues sí, con un par, el actor se plantó en el médico con su jeep de guerra, aunque en realidad parecía que iba a luchar a Faluya. No hay más que ver que la puerta de atrás está echa de tela y la puerta de delante es... bueno, inexistente. Al menos, al ex gobernador de California se le veía feliz, y no es para menos: hace tan sólo unos días, su hija, Katherine, le hizo abuelo junto a su chico, el también actor Chris Pratt.

"Estamos más que emocionados de anunciaros el nacimiento de nuestra hija, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. No podemos estar más felices. Tanto la madre como el bebé está genial. Nos sentimos extremadamente bendecidos. Con amor, Katherine y Chris", escribieron ambos en sus cuentas de Instagram junto a la foto superior. Verás lo que va a fardar Lyla Maria cuando sea un poco más mayor y su abuelo la lleve al cole en ese cochazo... ¡sus compis van a flipar!

