Paris Hilton estrenará el próximo 14 de septiembre su propio documental.

La heredera se abre por completo en este nuevo proyecto para Youtube.

Paris Hilton está de enhorabuena. La 'celebrity' estrenará en Youtube el próximo 14 de septiembre su propio documental, 'This Is Paris', donde rompe por completo con la imagen superficial que todo el mundo tiene de ella. Y es que, a lo largo del proyecto, la heredera multimillonaria se abre como nunca antes le habíamos visto. Entre los momentos más duros que cuenta, la actriz ha relatado que ha sufrido abusos físicos, verbales y psicológicos desde que era tan solo una adolescente. Unas palabras muy sinceras que nos han puesto el pelo de punta.

Ya en anteriores entrevistas, la artista confesó que los primeros episodios de abuso los vivió en el internado Provo Canyon de Utah donde pasó su adolescencia. Una situación que la 'celeb' traslado a sus relaciones amorosas . "Pasé por múltiples relaciones abusivas", aseguró en una entrevista para la revista 'People'.

Fue entonces cuando la heredera quiso hablar de los terribles momentos que vivió en sus relaciones sentimentales: "Se ponían celosos, se ponían a la defensiva o intentaban controlarme". "Llegaba un punto que se volvían física, verbal y emocionalmente abusivos", añadió.

"Realmente no entendía qué era el amor o las relaciones. Pensé que volverse tan locos significaba que estaban enamorados de mí", relató. "Mirando hacia atrás no puedo creer que la gente me trate así", concluyó, visiblemente emocionada.

No obstante, en la actualidad, Paris está feliz con su nueva pareja, Carter Reum, con quien lleva saliendo casi un año: "Me siento ten segura con él. Antes no creo que estuviera lista para una buena relación, pero he aprendido mucho. Estoy muy agradecida de haber encontrado a mi pareja perfecta".

