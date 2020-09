Violeta y Fabio se sinceran más que nunca sobre su relación respondiendo todo tipo de preguntas.

respondiendo todo tipo de preguntas. La pareja se pone a prueba después de su último bronca.

, tanto que, a veces, pueden llegar a parecer dos adolescentes empalagosos. Aunque al principio, muchos no apostaban por su relación, la parejita lleva ya más de un año juntos desde que comenzaran su amor bajo los cocoteros de Honduras en 'Supervivientes'. Y ellosen 'Mtmad'.¿Lo habrán superado o habrán puesto en peligro la relación? No te pierdas las preguntas a las que han contestado, mejor dicho, no te pierdas sus respuestas que algunas han sido para enmarcar...

Violeta sí tiene un claro estereotipo de chico: moreno, con barbita, ojos negros. Además tiene muy claro que nunca estaría con un chico con los ojos azules por un motivo de lo más concluyente. “No lubrico con un chico con los ojos azules”, confiesa la ex tronista. Sin embargo, Fabio parece que no es fiel a un tipo de mujer en concreto: “He estado con chicas morenas, rubias... tiene que ver más con la química”.

En lo que sí coinciden es que creen en el amor a primera vista, más bien en el flechazo a primera vista. Aunque a la hora de confesar si darían una segunda oportunidad a su pareja, la cosa es distinta. “En base a mi experiencia no creo en las segundas oportunidades. Cuando algo no va, intentar alargarlo es un error”, se sincera Violeta. Pero Fabio tiene otra opinión diferente “creo que una persona se puede equivocar y depende de si tiene ganas de mejorar o no”.

¿Estarán de acuerdo en qué es lo más importante en una pareja? Violeta lo tiene claro, “ahora mismo con 26 años la pasión”. Y de nuevo Fabio discrepa porque, según él, todo es importante. Pero qué pasa con el tema celos, ¿son naturales? “Moderados sí, enfermizos como los míos no. Está bien 'celar' un poquito a tu pareja porque eso significa que hay salseo, que hay amor”, opina Violeta. Oye y parece que en esto ¡su chico está de acuerdo! “Los celos son sanos cuando quieres a una persona, es porque te interesa esa persona y la sientes tuya”, responde el italiano.

Eso sí, estar de acuerdo les duró poco porque a la pregunta de si dos personas pueden ser amigos después de romper como pareja cada uno responde algo diferente. Mientras que Violeta dice que por su experiencia sí, Fabio confiesa que nunca le ha pasado y que nunca cree que le ocurra.

Sin embargo, a pesar de sus diferencias, la pareja está tan 'in love' que han llegado a cogerle cariño a algunas de las manías del otro que, al principio, no soportaban. “A Fabio le gusta cocinar todo apio y un montón cebolla, así que he pasado de ser una 'anti cebolleta' a comérmelo todo con cebolla”, reconoce Violeta. Pero ojo que al italiano le ha pasado algo similar. “La manía de Violeta de usar mis calzoncillos, al principio decía 'joer abro el cajón y no encontraba calzoncillos' y ahora me hace gracia, me hace reír y me gusta que los use”, explica.

