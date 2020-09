Si tenemos una cosa clara en la vida es que Diego Matamoros está buenorro. Os podrá parecer más o menos guapo, más o menos simpático, o incluso mejor o peor profesional, pero lo que es, es, y Diego tiene un cuerpazo que ya lo quisiera más de uno. Pero al colaborador no le resulta nada fácil, y aunque en alguna ocasión ha tirado de la cirugía estética para mejorar su cuerpo, lo suyo le cuesta entrenarlo. De hecho, muchos le han acusado de tener ese cuerpo gracias a los retoques, pero él ha sido claro en su último vídeo para MTMad: "No tengo abdominales de mentira. Los tengo más marcados porque me he quitado la grasa que estaba encima, porque en la cuarentena he estado 3 meses sin entrenar y comiendo todo lo que quería, sobre todo comida basura".

Así, el hijo de Kiko Matamoros ha querido revelar su rutina deportiva para que la gente vea lo que le cuesta tener un buen físico, y ha explicado cómo lo hace: combina entrenamiento funcional, que vale para mejorar la elasticidad de los músculos y la higiene postural, con pesas y barras, que ayudan a la hipertrofia, es decir, a que los músculos se hagan más grandes.

Con su entrenador personal, Alex, Diego ha mostrado su rutina funcional: triceps, pierna, abdominales... pero sobre todo espalda, para ayudar a fortalecerla y mejorar su postura. Eso sí, todo ello no sirve de nada sin una buena dieta: "Yo tomo batidos de proteína vegetal, porque busco lo más sano posible. Después de entrenar me he metido un bol de ensalada, pero también una 'carrot cake' de postre. Si os movéis y coméis bien, esa asimilación de azúcares no es mala. Otra cosa es que lo comáis todos los días y el resto de la comida sea comida que os va a engordar mucho", ha aconsejado.

Además, ha dejado claro que en una vida sana, aunque lo ideal es que ambas cosas sean complementarias, cuenta mucho más la dieta que el deporte: "Siempre os recomiendo que estas cosas las hagáis a través de un nutricionista, pero yo, cuando ceno mucho, a veces ni desayuno, porque trato de tirar con las reservas que tengo. Y la cena, lo más light posible: o un batido de proteínas, o unas pechugas de pollo, o una ensalada de rúcula, canónigos y atún... cosas que me permitan levantarme ligero".

"Cuando salgo a cenar, porque Carla y yo somos muy de ir a restaurantes y probar cosas nuevas, sólo me bebo una copa de vino. Soy un gran amante de los vinos, pero los cócteles y el alcohol ni los pruebo. Muy especial tiene que ser una noche para que yo me beba más de una copa", ha confesado.

