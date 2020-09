Defensores como somos del movimiento 'body positive', nos encanta ver a nuestros famosos cómodos en su cuerpo. En España, una de las grandes defensoras de éste es, por ejemplo, Anabel Pantoja, que ha decidido dejar de luchar contra su gusto por comer lo que quiera y sentirse guapa con más o menos kilos mientras esté sana, pero fuera de nuestras fronteras hay muchas famosas que tampoco les importan las críticas sobre su cuerpo por estar demasiado gordas o demasiado delgadas. Una de ellas, sin duda, es la cantante y rapera Lizzo, pero hubo otras antes que ella, como la actriz de 'Dando la nota' Rebel Wilson.

Gtres

La intérprete nunca ha tenido problemas con su físico, pero parece que la cuarentena le ha servido para buscar una nueva imagen con la que sentirse, aún más, cómoda consigo misma, y hemos alucinado al ver su pérdida de peso mientras paseaba por las calles de Nueva York este lunes, porque ya no luce como la imagen superior: ahora, al bajar algunos kilos, tiene las piernas algo más finas, menos papada y probablemente una o dos tallas menos de cintura. ¡Y está igual de guapa!

Gtres

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De hecho, en su Instagram tampoco tiene problema en mostrar su nuevo estilo de vida: mucho más deportivo, suele optar por surf, boxeo o entrenamientos en la calle, y lo cierto es que se la ve la mar de contenta con su nueva figura. ¡Bravo por Rebel!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € 6 botellas recargables de gel hidroalcohólico Ulife Mall 7,99 € Botella de agua KollyKolla 16,79 € Riñonera Fringoo 12,83 € Pañuelos Kleenex 1,92 €

Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io