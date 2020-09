Isabel Rábago ya nos dejó con la boca abierta al desvelar que fue Miss Cantabria allá por 1993.

allá por 1993. Ahora la periodista vuelve a tirar de recuerdos y confiesa que fue empleada de Amancio Ortega. ¿Sería en Zara?

. Hace poco, descubríamos el pasado como concursante de belleza de la colaboradora de 'Ya es mediodía' y de 'Viva la vida' duranteen el año 1993. La ahora periodista aparecía desfilando con un look muy distinto al que luce ahora, sobre todo por un llamativo pelo corto a lo garçon. Pues ojo que. No te pierdas la imagen de Isabel Rábago cuando era “una pipiola”, según sus propias palabras.

“Qué pipiola!! Por favor, me encanta!! Ayer me enviaron esta fotografía que me hizo sonreír”, comenta Isabel Rábago en su perfil de Instagram donde ha compartido una imagen de hace concretamente veinte años cuando participaba en el 2000 en un casting para trabajar en los informativos de TVE. La verdad que es que dos décadas después la periodista no ha cambiado mucho su imagen porque sigue luciendo al menos el mismo corte de pelo.

Pero Isabel, que ahora tiene 45 años, no se ha limitado solo a mostrar cómo era cuando tenía solo 25 primaveras, sino que además se ha puesto nostálgica y ha rememorado aquellos años nada más aterrizada en Madrid. “Recordé los comienzos en una ciudad a la que llegamos solos, con nuestro título universitario debajo del brazo, con los ahorros de un año limpiando habitaciones en Londres, sin conocer a nadie, ni saber a qué puerta llamar”, cuenta Rábago.

Y ojo que Isabel no solo cuenta que estuvo currando en Londres para ganar dinero y mejorar su inglés, sino que además desvela que estuvo empleada en una de las tiendas del grupo Inditex, ¿sería Zara? “Trabajando en las tiendas de Amancio Ortega y en lo que fuera, para pagar el alquiler, mientras seguíamos luchando por nuestro sueño, trabajar como periodistas. No fue nada fácil, pero querer fue poder”, explica la colaboradora de 'Viva la vida' donde acaba de recibir a su nuevo compañero de trabajo Jorge Pérez, el ganador de 'Supervivientes'.

