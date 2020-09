"El amor de verdad es eterno y si termina no era amor". Este es un dicho muy popular, y con él es como ha querido empezar José Sánchez en su último post de Instagram para hablar de cómo se encuentra tras su ruptura con Adelina Seres. Los dos ex tortolitos se dieron a conocer en 'La isla de las tentaciones', y fueron, sin duda, la pareja más fuerte del reality al no ser ninguno de los dos infiel con otra persona. Su vínculo era fuerte, pero un año después de vivir aquella experiencia, parece que la relación ha tocado a su fin, y así lo confirmaba el propio José este fin de semana a través de sus redes sociales.

El guardia civil ha querido contar cómo se encuentra tras dejar la relación, y todo apunta a que, según extraemos de sus palabras, tras varias discusiones de pareja, ha sido ella la que ha querido cortar por lo sano y terminar su noviazgo, que incluso iba para boda: "Que fácil es decirlo y que difícil entenderlo cuando el corazón se ha quedado sin fuerzas para seguir latiendo y aún así bombea tu nombre", decía tras su primera frase. "No sé en que momento nos volvimos enemigos de una guerra que ninguno iba a ganar, porque las heridas cada vez eran más grandes y no las dejábamos cicatrizar".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

José ha hecho gala de su tierna personalidad, y es que no le importa mostrar sus sentimientos, al contrario que otros hombres con una masculinidad frágil: "El amor de verdad es eterno y si termina no era amor... Excepto tú, que no estás pero permanecerás siempre porque mi corazón sólo guarda los recuerdos felices que una vez nos hicieron soñar". ¡Qué bonito!



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Adelina lleva días sin publicar nada

Desde que se hiciera pública la noticia, Adelina ha preferido mantenerse al margen y no ha dicho ni una palabra sobre la ruptura, aunque si nos ponemos analíticos, lo cierto es que su última publicación, de hace apenas 4 días, podría llevar consigo una pullita bastante clara: "Donde sea, pero lejos", escribía junto a un par de fotos de ella sola. ¿Tendrá arreglo la cosa?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € 6 botellas recargables de gel hidroalcohólico Ulife Mall 7,99 € Botella de agua KollyKolla 16,79 € Riñonera Fringoo 12,83 € Pañuelos Kleenex 1,92 €

Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io