Pensábamos que el año 2020 no podía darnos más sorpresas, porque parecía que el cupo estaba ya más que cubierto con una pandemia de un virus potencialmente mortal, pero es que en el mundo del famoseo, cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, llegan las celebrities ¡y nos sorprenden aún más! Y esto lo decimos porque, hasta hace nada, pensábamos que el actor Jacob Elordi y la actriz y cantante (y compañera de reparto en la serie de Netflix 'Euphoria') Zendaya eran la mar de felices... pero no, porque resulta que han roto hace bien poco... aunque el muchacho da la impresión de que no ha perdido el tiempo y ya podría estar saliendo con una conocida modelo: Kaia Gerber.

Jacob Elordi y Zendaya, en una imagen paseando por Nueva York en 2019 Gtres

La hija de Rande Gerber y Cindy Crawford siempre ha sido un alma libre en cuanto al amor, pero ahora se ha dejado ver en unas fotos -que ya han dado la vuelta al mundo- de lo más tierna junto a Elordi, aunque no es la primera vez que les pillan: ya el pasado 1 de septiembre casi que se despejaron todas las dudas cuando se les vio salir juntos del célebre restaurante Nobu (Los Angeles). Por separado, sí, pero luego se fueron juntos en el mismo coche... Un día, por cierto, marcado en el calendario, porque el 1 de septiembre resultó que era el cumpleaños de Zendaya. ¿Y Jacob con otra? Vamos, blanco y en botella...

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

New couple alert! Kaia Gerber is dating Euphoria’s Jacob Elordi! Last thing we knew he was dating Zendaya but it seems he’s not anymore...

-

Alerta nueva pareja! Kaia Gerber está saliendo con Jacob Elordi de Euphoria! Lo último era que él salía con Zendaya pero se ve que ya no... pic.twitter.com/8sc2FmHibg — starlets_royalty (@StarletsRoyalty) September 8, 2020

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque se les ve felices cuando están juntos, de momento parece que se están conociendo románticamente, a juzgar por las palabras del entorno del actor de 'Euphoria': "Jacob definitivamente está interesado en Kaia, pero nada serio está pasando por ahora. Tienen muchos amigos en común y han salido muchas juntos. Los dos tienes personalidades muy tranquilas e intereses similares".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € 6 botellas recargables de gel hidroalcohólico Ulife Mall 7,99 € Botella de agua KollyKolla 16,79 € Riñonera Fringoo 12,83 € Pañuelos Kleenex 1,92 €

Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io