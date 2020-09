Isa Pantoja y Asraf Beno preparan la llegada de su 'bebé'.

La tonadillera no se ha cortado a la hora de opinar sobre una posible boda entre su hija y el colaboradora de 'Ya es mediodía. Fresh'.

Asraf Beno se estrenaba como reportero de 'Ya es mediodía' con una prueba de fuego: entrevistar a su suegra, Isabel Pantoja, que estaba de promoción de su nuevo programa en Mediaset, 'Idol Kids'. Su encuentro con su 'suegra' ha traído cola y es que la tonadillera, lejos de ayudar al pobre chico con la entrevista, le puso aún más nervioso con su actitud.

Para los que a estas alturas aún no sepan de que va la cosa, tras hablar con Isabel, Asraf regresó al plató de su programa y desde allí volvió a hacerle una pequeña entrevista. Le preguntó qué le parecía que él y su hija se casasen. "Os tiene que parecer a vosotros, tenéis que ser felices. Yo no puedo opinar cuando hay amor por medio. No me caía bien, la verdad. Hubo cosas que no me gustaron, pero se aclararon. Ya es de la casa.. ¿No? Yo quiero que se hagan muy felices los dos y si se quieren casar que se casen", dijo la Pantoja algo distante y para rematar, añadió: "Ni en tus sueños me hubieras imaginado de suegra".

Capturas TV

Sus palabras no se quedaron en el plató y han perseguido a Asraf todos estos días. El colaborador televisivo ha confesado cómo se sintió. "Tuve un poco de bajón porque yo cuando trato con Isabel en las distancias cortas es más cariñosa. La noté diferente y me fui de bajón", aclaraba el novio de Chabelita.

Asraf ha reconocido que él es "mucho de energías" y que a lo mejor estaba así "no acostumbro a hablar con ella en la tele". Tan afectado ha quedado, que aún no hablado con su futura suegra sobre el ya famoso 'zascas'.

Capturas TV

