La intérprete sufrió una caída que le ha dejado varias heridas en el rostro.

Fue ya en 2019 cuando anunció que sacaría un disco con canciones inéditas.



Malos momentos para Rihanna. La cantante ha sufrido un leve percance con su scooter eléctrica mientras estaba dado un tranquilo paseo por la ciudad. Por culpa de un bache, la intérprete sufrió una caída que le ha dejado varias heridas en el rostro. Tras el accidente, el medio 'TMZ' ha filtrado unas imágenes de la cantante que han trascendido rápidamente y han hecho saltar la alarma entre sus fans. No obstante, uno de sus representantes salió rápidamente para aclarar el estado de salud de la artista después de este pequeño susto que le ha dejado la cara llena de moratones.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Está perfectamente bien ahora, pero perdió el equilibrio en una scooter eléctrica la semana pasada y se hirió la frente y la cara. Afortunadamente, no hubo ninguna lesión importante y se está curando de forma muy rápida", aseguró uno de sus representantes tras el percance para tranquilizar a los seguidores de la artista.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de este pequeño susto, la de Barbados está en un momento profesional maravillosa. Fue ya en 2019 cuando anunció que sacaría un disco con canciones inéditas. Sin embargo, aún se sabe muy poco sobre este nuevo trabajo. Parece que la intérprete está trabajando muy duro para deleitar a sus queridos 'followers' con un disco muy especial que seguro que los deja boquiabiertos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io