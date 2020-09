Alba Díaz no deja indiferente a nadie con sus posados y si son en bañador... ¡hasta su padre reacciona! La influencer ha pasado unos días en Portugal, donde se ha instalado su madre, Vicky Martín Berrocal, con su nueva pareja, el empresario porturgués João Viegas Soares. Allí madre e hija han pasado unos días inolvidables. "Pasar tiempo contigo, a solas, en plena confianza no esta pagado con nada. Me encanta escucharte, me encanta verte con ganas, me encanta verte feliz, motivada, consiguiendo todos tus propósitos. Gracias por tus consejos y tus broncas, por tu esfuerzo, tu constancia, y por tu paciencia conmigo. Este viaje ha sido maravilloso y quien me conoce sabe que ha sido así... Por mucho más mamota, por conocernos más cada día...", comentaba Alba.

Y desde allí, concretamente desde Estoril, la influencer ha compartido su "penúltimo baño del año". Alba, que ya está de regreso en Madrid, posa con un bañador negro que le queda como un guante y con una pose de lo más sugerente. Una imagen que ha provocado cientos de comentarios, entre ellos, los de la actriz Paula Echavarría, que la llama "cuerpo", y el padre de la influencer. Manuel Díaz 'El Cordobés' comenta la instantánea con un divertido: "Wohhhhh ♥️". Vamos, que hasta el torero se ha quedado sin palabras.

Alba ha pasado el verano entre Portugal, Marbella, Ibiza... y en cada destino ha dejado posados en bañador o bikini. "Vale este si que es el penúltimo baño del año....😂", escribe junto a la foto. Una seguidora que la conoce bien, le comenta: "Esto es como cuando vas de copas, no existe la última!!!". Pues... brindemos por más 'retratos' así.

