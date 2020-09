Anabel Pantoja y Susana Molina revolucionan la red con su sensual baile.

La influencer se sincera y cuenta con quién ha estado.

Si crees en el poder de las piedras, la luna llena y las energías, ya tienes algo en común con Susana Molina. La influencer ha publicado un nuevo vídeo en su canal de Mtmad que ha dejado locos a sus seguidores. Aunque en un principio la idea de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' era grabarse durante 24 horas para que sus followers vieran como es su día a día. El plan se vino abajo cuando Susana sintió un "cambio de energías" y, desde ese momento se centró en contar una serie de acontecimientos que le llevan ocurriendo desde que era pequeña, experiencias paranormales que le han hecho creer cada vez más en las energías y el poder de la luna llena y los cristales.

La ganadora de 'GH 14' empezaba el vídeo con muy energía, tanto que retomaba hasta rutina de ejercicios. Por la mañana estaba de lo más motiva, pero por la tarde... Todo cambió. Se sentía cansada, sin ganas de nada y ella misma cuenta por qué le pasaba eso.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mtmad

"Desde adolescente noto que la luna llena me afecta. Voy a contar algo que podéis pensar que estoy loca, pero me pasa. Me he levantado súper enérgica y sin sentido he ido decayendo, súper mal y no tiene que ver nada con el tema hormonal. Anoche hubo luna llena y yo soy muy racional pero hay un día, el de luna llena, que no hay control en mí y tomo decisiones irracionales pero luego me vienen bien", confesaba Susana.

Mtmad

Para dejar claro que no es la primera vez que le pasa, la influencer ha contado una anécdota que le pasó el verano pasado tras su ruptura con Gonzalo Montoya. "Una persona muy cercana mí me veían mal y me regaló una piedrecita para limpiar energías. Me la guardé en el bolso y cuando llegué a casa empecé a encontrarme mal", describe Susana, tanto que acabó "vomitando. Me sentía fatal. Y de repente me sonó el móvil y era un mensaje de esta persona para avisarme de que si me empezaba a encontrar mal no me preocupase es porque la piedra te limpia. Fue de repente y otra vez me volví a sentir perfecta", cuenta la exgran hermana. Y algo parecido es lo que le pasó mientras grababa el vídeo. "Moraleja: yo quería ser productiva pero siempre puede venir un agente externo y joderte", sentencia resignada.

Mtmad

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € 6 botellas recargables de gel hidroalcohólico Ulife Mall 7,99 € Botella de agua KollyKolla 16,79 € Riñonera Fringoo 12,83 € Pañuelos Kleenex 1,92 €

Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io