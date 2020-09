Omar Montes monta una supuesta pelea y se juega su credibilidad por dinero

Aunque llegamos a pensar que con la fama Omar Montes había pegado un cambio radical y había decidido sentar la cabeza para tener una vida más tranquila, el cantante parece que no aprende, y en las últimas horas ha salido a la luz un vídeo del cantante, con sus amigos, protagonizando una tremenda pelea en plena calle en la que el ex de Chabelita ha acabado con la cara magullada y llena de sangre, y ha habido hasta vallas voladoras y puñetazos por doquier. El encargado de publicar el vídeo ha sido la cuenta de @Ceciarmy, y ya ha corrido como la pólvora en las redes sociales:

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Perspectiva 2 pic.twitter.com/t5VDjm4ICM — Rey de Armada (@ceciarmy) September 8, 2020

En los vídeos, desde distintas perspectivas, se puede ver al joven sobre el que Omar y sus amigos se abalanzan mientras este grita "¡Yo no he sido!", aunque parece importar poco, porque todos ya están fuera de sí: se escucha a Omar gritar un "¿Me meto yo con tus amigos? ¡Maricón de mierda!" mientras otros acuden con vallas dispuestos a seguir pegando al otro joven, aunque sólo uno parece tener sentido común mientras pide que le dejen en paz: "¡No, no! ¡Que lo matáis! ¡Que os buscáis la ruina!".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin embargo, parece que todo esto, al final, podría ser una campaña de marketing de dudoso gusto, y sobre la que, seguramente, ni se haya dejado asesorar por profesionales. En el vídeo también se puede ver a su amigo y cantante RVFV, con el que sacará el nuevo tema este viernes (el chico que saca a Omar de la pelea), y también a Salcedo Leyry. Ana Rosa Quintana, cuyo programa de Telecinco, ha sido el encargado de destapar la mentira, ha sido clara: "No todo vale", ha denunciado. Vamos, que es todo para ganar visitas en su próximo videoclip y, con ellos, dinero.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No para de protagonizar polémicas y mentiras

Aunque el cantante no ha querido decir nada, sí que ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para anunciar que se retira de las mismas durante unos días. Algunos de sus fans le han enviado ánimo, pero otros han querido ser más críticos y le han echado en cara su actitud barriobajera, su insulto de carácter homófobo al chico al que estaban pegando y hasta la ausencia de mascarillas.

Omar Montes Instagram

No es la primera (ni seguramente la última) polémica que protagoniza el artista. Hace sólo unas semanas fue objeto de críticas por, supuestamente, haberse presentado a un concierto borracho (aunque él asegura que no bebe alcohol) y haberse negado a ponerse él y su equipo la mascarilla en el mismo, y meses atrás anunció una colaboración con Nike que resultó ser, como esta pelea, totalmente mentira. ¿Ganará algo jugándose su credibilidad ante sus propios fans?

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € 6 botellas recargables de gel hidroalcohólico Ulife Mall 7,99 € Botella de agua KollyKolla 16,79 € Riñonera Fringoo 12,83 € Pañuelos Kleenex 1,92 €

Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io