La relación de la extronista Steisy y su chico, Pablo Pisa, ha pasado por muchos altos y bajos, y todas sus crisis las hemos vivido con ellos gracias a su canal de MTMad. Muchos podrían haber pensado que, con tantas broncas como han protagonizado (especialmente durante la cuarentena), y que casi les cuesta la relación hace unos meses, eran una pareja de lo más tóxica... pero su problema era mucho más serio, y ahora Steisy, después de responder a las críticas por haber cogido unos kilos, ha confesado que ha engordado por la medicación que toma debido a una enfermedad mental: "Tengo depresión explosiva intermitente", ha dicho muy nerviosa en su último capítulo para su canal.

Mediaset

Debatiéndose entre si contarlo o no contarlo, porque no quiere la pena de nadie, finalmente desvelaba qué era lo que le pasaba: "Se parece un poco a la bipolaridad. En mi caso, cuando estás feliz, estás demasiado feliz, cuando estás triste, es demasiado triste, o cuando estás cabreada, es demasiado cabreada. Es como que los sentimientos y emociones las tienes a tope. Eres como una bomba a punto de estallar. Con esto, tienes una aceleración de pensamientos: tu cabeza no para de pensar hasta el punto de que te deja agotada mentalmente, y podía estar acostada 3 días. A mí me producía hasta temblores, no sabía qué me pasaba, como cuando estás muerta de miedo y te dan sudores fríos. Era como meterme en un pozo del que no podía salir. Me sentía de repente la persona más fracasada", ha revelado.

Mediaset

Viendo que aquello no era normal, Steisy decidía ponerse en manos de profesionales: "Fui a la psiquiatra, me vio y me dijo que si me quería medicar. Le dije que no porque tenía miedo a los efectos secundarios… pero me dijo que era necesario si quería estar bien, porque la salud mental es casi más importante que la física, y por eso preferí estar bien de la cabeza aunque eso me hiciera engordar. Luego vas a la psicóloga para que te enseñe trucos y ejercicios que te ayuden a controlar por ti misma lo que te pasa, y así que la pastilla no te haga falta. Yo llevo unos 7 meses medicándome", confesaba... pero el psicólogo todavía no lo ha pisado. ¿Por qué?

Mediaset

"Lo que pasa es que yo no quiero ir a la psicóloga porque eso significa contarle TODO. Incluso cosas de las que no me quiero acordar, u odiar a personas a las que no quiero odiar, porque cuando tú pasas una situación traumática, tu cerebro como que lo olvida, y me da pánico abrir la caja de Pandora, porque va a suponer pasarlo mal otra vez y revivir momentos que a mí me ha costado mucho superar".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El problema de Steisy es que ella reconocía haber tenido problemas en el pasado, pero no entendía por qué se reflejaban en su vida ahora en forma de depresión: "Yo decía ‘¿cómo puedo tener depresión ahora? Tengo pasta, tengo pareja, tengo mi piso, tengo trabajo, y tampoco me mato a trabajar, hago lo que me da la gana, me siento bien…’", pero su psiquiatra le explicó por qué le estaba ocurriendo esto ahora: "Llega un momento en el que tu cerebro, cuando pasas muchas traumas seguidos, se pone como en posición de defensa, y te protege ante lo siguiente que te pueda pasar. Porque a mí me han pasado cosas de pequeña para cagarte en las bragas. Y cuando por fin te relajas, tu cerebro no lo admite, está acostumbrado a sufrir, y te sigue mandando señales de ‘cuidado’, ‘alerta’, cuando tú ya estás tranquila".

Mediaset

Ahora, Steisy está feliz con su estado de ánimo más estable, y poco le importa ya haber engordado, aunque sea efecto secundario de las pastillas: "Lo que me han mandado es Escitalopram", ha añadido, pero la medicación, sumada a un confinamiento y la falta de dieta y ejercicio, ha hecho que haya ganado algunos kilos, por los que ha sido objeto de críticas en las redes: "Evidentemente volveré a mi cuerpo y a mi peso", ha anunciado.

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € 6 botellas recargables de gel hidroalcohólico Ulife Mall 7,99 € Botella de agua KollyKolla 16,79 € Riñonera Fringoo 12,83 € Pañuelos Kleenex 1,92 €

Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io