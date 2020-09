Cualquiera que siga un poco a Yoli Claramonte en las redes sociales (más conocida por su nombre de usuaria como @love_yolii) sabe que la joven es súper niñera y nunca ha escondido que le gustaría tener una familia numerosa... y ahora podría estar a punto de conseguirlo. Ahora, con su nuevo novio -Jorge-, está la mar de feliz, y aunque sólo llevan saliendo unos cuantos meses (se conocieron justo antes de la cuarentena), tienen una relación tan bonita e intensa que, si les viniera un hijo, no tendrían ningún problema. Aunque desde aquí ya les decimos que tengan cuidado con lo que desean...

Mediaset

Ahora, Yoli, en su último capítulo de MTMad, ha abierto ese melón, y es que cree que puede estar embarazada: "Yo ya lo he estado y sé lo que es: tengo esa sensación de que va a bajar la regla pero luego no, tengo los pechos muy sensibles, estoy como muy inestable… me siento rara", afirmaba justo antes de ir a comprar un predictor, y añadía: "De un 100% de probabilidades, tengo la sensación de que el 80% es que sí".

Mediaset

Muy nerviosa, y mientras esperaba unos minutos en el baño de su casa a que el aparatito diera reacción, relataba: "Yo sé que él tiene muchísima ilusión por tener hijos, y yo también con él, pero realmente sé que nos conocemos poco, y me da la sensación de que es demasiado pronto", aunque finalmente respondía tranquila: "No estoy embarazada".

Mediaset

Más relajada tras conocer el resultado, se lo contaba a su chico, que aunque se mostraba ilusionado por lo que podría haber sido, también respiraba aliviado: "Es todo tan intenso, que realmente no os importaría que fuera ahora. Lo que pasa es que tú tienes la regla irregular, y como no bajaba cuando tocaba, pues hemos pensado que podía ser, claro que podía ser, pero bueno, esto en realidad no vale, porque tú has tenido un mini retraso, y esto sólo vale con el retraso de verdad. ¿Que es de verdad que no? Da igual. Da igual que sea ahora o dentro de unos meses. Yo lo quiero todo contigo, pero estamos juntos y lo bonito para mí es estar contigo".

Mediaset

El giro en los acontecimientos

A pesar de que parecía que ambos se quedaban más tranquilos, un par de horas más tarde, y cuando Yoli se disponía a tirar el predictor a la basura, se fijaba de nuevo en el resultado. ¿Podía ser que este hubiese variado? "Yo ahora veo dos rayas. Se ve la primera, y luego al lado como una sobra", algo que confirmaba el propio Jorge. Vamos, que de momento Yoli no puede respirar tranquila, porque mientras lo decía, resonaban en su cabeza las palabras de las instrucciones del test: "Si ve dos líneas, significa que está embarazada. No importa lo oscuras o claras que sean las líneas". Veremos qué pasa al final...

Mediaset

