Una semana más llega nuestro esperado ranking de horrores de los famosos. Porque aquí nos encanta (y sabemos que a ti también) recopilar las 'peores' fotos de las celebrities, esas en las que dirían un 'Tierra, trágame', esas que hubieran preferido no ver jamás publicadas, esas que retratan sus momentos en los que creen que nadie los ve. Pero sí, los vemos y aquí te los traemos ordenaditos todos y con un claro ganador. Un vencedor que esta semana se lo llevan dos, la pareja formada por Ana de Armas y Ben Affleck. No sabemos qué les pasaba a los actores pero el gesto de la cubana es digno del primer puesto.

El careto de Ana Armas

¿Pero qué le estará contando Ben Affleck a Ana de Armas?

a) Le confiesa que ya la veía en ‘El internado’

b) Se acaba de dar cuenta de que van sin mascarilla.

c) Quiere que los dos cenen con su ex mujer.

Esperamos que sea alguna de esas tres respuestas porque la posibilidad de que la pareja del momento en Hollywood fuera discutiendo por la calle nos tiene en un auténtico sinvivir.

El momento 'drama' de Victoria Swarovski

La única explicación a este careto de drama cuando te pasas el verano ‘yateando’ por Ibiza, que para eso eres heredera del imperio Swarovski, es que te has dado cuenta de que tu aiga Nina Weiss tiene una copa y tú no. ¡Ay, Victoria, pobrecilla!

Sylvie Meis, con velo pero sin...

Sí, señoras y señores, Sylvie Meis es de ésas que encuentran original celebrar despedida de soltera con un velo de novia... Bueno, al menos la ex de Rafael van der Vaart ha evitado lo de la diadema con... ‘apéndice’.

El inesperado parecido de Piqué

¿Verdad que, cuando resopla, los labios de Piqué os recuerdan un poquito bastante a los de José Manuel Parada? Y lo qué mas nos inquieta, ¿qué opinará Shakira sobre el irrefutable hecho de que el padre de sus hijos se parezca al mítico presentador?

Chloë Sevigny y su desastroso look

Sí, que te llueva es un horror, casi tanto como lo de ponerse calcetines con las sandalias (¡basta de modas ‘rarunas’ Chloë Sevigny!) y llevar un vestido blanco ¡con lo que se transparenta cuando se moja!

