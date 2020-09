Oriana quiere irse a vivir con una amiga a Dubai.

¿Qué opina Iván de que Oriana se quiera mudar a otro país?



La relación de Oriana Marzoli e Iván González va viento en popa. Desde que salieron de 'La casa fuerte', donde se gestó su romance, la pareja no se ha separado ni un momento. Y es que los tortolitos han disfrutado de un verano lleno de amor. No obstante, parece que todo eso podría cambiar. La ex superviviente le ha confesado a González que tiene intención de irse a vivir con una amiga muy lejos de España. Una decisión a la que el ex tronista no ha dudado en reaccionar rápidamente. Pero ¿qué opina realmente Iván de esta nueva decisión que ha tomado la ex superviviente?

"Me he plateado irme a Dubai. Estoy un poco cansada de España, de Madrid. No por otro otra cosa porque la gente me encanta, la fiesta me encanta", aseguró la propia Oriana. "Necesito aire nuevo", añadió. Algo que su amiga Sara, que vive en los Emiratos Árabes, apoyó. "Yo la veo aquí un poco estresada, aquí en Madrid. A ti lo que te pega es Dubai, cuando estabas allí se te veía feliz. Y todo el mundo me pregunta cuando vas a volver, porque Oriana causó sensación allí", reconoció.

No obstante, ella misma sabía que esto no iba a gustar nada a su pareja, Iván González. "No le gusta el tema del lujo, es más de vida campechana", confesó. Tras una larga jornada de gym para mantenerse en forma, Oriana le contó la sorprendente noticia a Iván: "He decidido que quiero vivir en Dubai". Fue entonces cuando González reaccionó rápidamente. "Pues que te vaya muy bien. Yo no puedo vivir en Dubai porque yo trabajo en España", respondió.

Una respuesta que no gustó nada a la 'influencer'. "Su prioridad no soy yo, su prioridad es su curro. Pues lo mismo para mí, que voy a ser un poco egoísta", sentenció la venezolana. Veremos si finalmente Oriana se atreve a dar el paso y pone rumbo a Dubai.

