Cristina Pedroche y su marido, DaBiz Muñoz, llevan un verano de lo más ajetreado. A la reapertura de su restaurante DiverXo y el posterior susto por el incendio que se produjo en el mismo, ahora suman ¡una mudanza!

El matrimonio ha decidido mudarse a una casa más grande y dejarán el ático que compraron hace unos años en el popular barrio de Embajadores de Madrid.

Cristina y Dabiz han elegido la exclusiva zona de La Finca a las afueras de la capital española para iniciar una nueva etapa con más intimidad que en el centro. Así la vallecana se aleja un poco más de su barrio de toda la vida, Vallecas. El nuevo nidito de amor está valorado en 2,5 millones de euros y en él esperamos que Cristina continúe grabando sus divertidas Stories.

Su antiguo piso lo han puesto en alquiler y piden por él 1.900 euros con el garaje incluido. El piso está totalmente reformado, tiene unas calidades de lujo y está valorado en más de 600.000 euros.

Como todo hijo de vecino antes de un cambio de casa, la Pedroche ha estado haciendo limpia y no ha dudado en mostrar cómo está yendo estos preparativos a sus seguidores.

Ha subido varios vídeos en los que ha mostrado varias cajas llenas de ropa y un montón de zapatos y deportivas. Ella misma explica que sus amigas están muy felices porque les ha regalado todo lo que ella ya no se ponía y no quería llevarse a la casa nueva.

Además, también ha donado muchas cosas y aún así, sigue teniendo cajas y cajas que trasladar.

"Hacer una mudanza es horrible, la cantidad de cosas que tenía" explicaba la colaboradora de 'Zapeando' mientras enseñaba las cajas.

Y añadía "Como la casa es de alquiler en cuanto me quiera dar cuenta tengo que hacer otra mudanza" ha bromeado en el vídeo de la red social. Además, haciendo gala de su gran sentido del humor, ponía una imagen con una cara de los más divertida diciendo lo cansada que estaba tras hacer cajas.

