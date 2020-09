Alessandra Ambrosio ha vuelto a presumir de tipazo escultural en la playa.

en la playa. La modelo disfrutó con unos amigos pero no con su chico, Nicolo Oddi.

Lo de Alessandra Ambrosio nos tiene loc@s. A solo un año de cumplir cuarenta primaveras, la brasileña sigue teniendo un cuerpazo de infarto al que no le sobra, ni le falta nada a pesar de haber pasado por los embarazos de sus dos hijos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque Alessandra se ha marcado una jornada de playa en uno de los arenales de Los Ángeles, California, durante la que ha presumido de body todo lo que ha querido y más con un minúsculo bikini marrón que deja muy claro porque ostenta el título de supermodelo. Y es que la que fuera uno de los ángeles más atractivos de Victoria Secret's sigue manteniendo intacto no solo un cuerpo escultural, sino una elegancia innata que le hace convertirse, sin hacer nada especial, en la reina de la playa.

Gtres

Mientras que a cualquier mortal nos pillarían en la playa con una lorza fuera y en la pose menos favorecedora, a Alessandra es imposible cogerla en un mal momento. ¡Es divina! Saliendo del agua con la melena suelta y las gafas de sol ya parece que se esté marcando una sesión de fotos de calendario en toda regla.

Gtres

Además, ella sabe como lucir siempre perfecta y por eso se va a la playa con todo tipo de complementos como un gorro de paja adornado con dos cordones de colores rematados en borlas con el que cualquiera podría parecer un hazmerreír, pero que en su cabeza queda de lujo.

Gtres

Pero ojo que cuando Alessandra saca su lado más divertido y desenfadado para practicar uno de sus deportes favoritos, el volleyball, sigue luciendo igual de espectacular. Da igual que se ponga a hacer chorradas, que pose como una adolescente o que se reboce en la arena tras lanzarse a por la pelota, ¡sigue divina!

Gtres

La brasileña se lo pasó pirata con su grupo de amigos jugando al volley. Eso sí, ni rastro de su chico, Nicolo Oddi, con quien sí se ha dejado ver otras veces de lo más cariñosa en la playa, ni rastro tampoco ni de su hija Anja, ni del pequeño Noah, los niños que tuvo con su ex Jamie Mazur. En esta ocasión, Alessandra prefirió dedicarse un día para ella sola y sus colegas.

Gtres

Ah espera, que nos liamos con su vida y se nos olvidaba comentar el momento doña complementos. ¿Te has fijado cómo Ambrosio tunea su imagen para jugar al volley? Fuera sombrero con borlas y fuera melena al viento. La modelo se recoge el pelo, se planta una gorra propia de Omar Montes y cambia las gafas de sol de posado de calendario por unas deportivas y ¡voilá! estilismo totalmente nuevo para el partido. Lo dicho, ¿es o no es divina?

