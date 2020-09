Pelayo Díaz es un culo inquieto, y ni siquiera una pandemia le frena de llevar a cabo sus proyectos. Es más, dicen que en los tiempos de crisis, emprender es de valientes, y el influencer y diseñador lo es, porque a pesar del mal momento, ha decidido lanzar su segunda colección de chaquetas con 'The Extreme Collection', una de las firmas con más aplomo en la industria de la moda española (y, de hecho, acaba de recibir el 'Premio Nacional de Moda a la Mejor Industria Textil y de la Confección 2020'). Con él hemos charlado durante la presentación, condicionada por las medidas sanitarias contra la COVID, y ha confesado quién le gustaría que se pusiera sus blazers... y hasta del estilo de la reina Letizia y sus hijas.

El influencer, a pesar de todo, está en un gran momento: las colaboraciones no paran de llegar, ha pasado un gran verano (a pesar de sus últimas polémicas televisivas) junto a su marido y algunos amigos y, en el lanzamiento de esta nueva colección, ha estado arropado por grandes amistades del mundo influencer como Laura Matamoros (que acudió acompañada de su cuñada, la doctora Carla Barber) o Paula Ordovás.

Laura Matamoros y Carla Barber acudiendo a la presentación de Pelayo Díaz para The Extreme Collection en Madrid Gtres

Las chaquetas de Pelayo para 'The Extreme Collection' fueron todo un 'best seller' en su primera colaboración, y se espera que estas se vendan igual de bien, aunque los precios, quizá, no son para todos los públicos, ya que rondan los 450 y los 480 euros. Y es que claro: el servicio de sastrería, la calidad y el diseño exclusivo hay que pagarlos...

Pelayo Díaz en la presentación de su colaboración para The Extreme Collection en Madrid Gtres

