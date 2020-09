Llevarte bien con la familia no siempre es fácil, y mucho menos si ya es gente 'de fuera' de la misma, como las parejas. Compartir gustos y aficiones es complicado, pero cuando la cosa hace 'click', ¡todo es una maravilla! ¿Verdad, Laura Matamoros? Pues sí: la influencer se lleva de lujo con su nueva cuñada, la doctora Carla Barber, y a ambas las hemos podido ver compartir una tarde juntas de risas en el evento organizado por Pelayo Díaz para presentar su nueva colección de chaquetas para la firma 'The Extreme Collection'. Juntas y muy cómplices, las dos cuñadas llegaron sonriendo y charlando animadamente al acto.

Laura siempre ha tenido muy buenas palabras para Carla, y es que la nueva churri de Diego Matamoros se ha llevado a la familia de calle: comparte gusto por la moda con Laura, gusto por la cirugía estética con Kiko Matamoros... vamos, que están todos encantados con ella. Pero claro, las comparaciones son odiosas, y si esto lo hace Laura con Carla... ¿por qué no lo hacía con Estela Grande, que llegó a casarse con Diego? ¿Será que no caía tan bien en la familia...?

Haciendo memoria, jamás hemos visto a Laura y Estela acudir a un acto juntas, o pasar una tarde o una noche tomando algo en un restaurante, como sí hemos visto hacer ahora a la influencer. Y claro, da aún más que pensar cuando Kiko Matamoros, en cuanto vio la oportunidad con el famoso tonteo de Estela con Kiko Jiménez en 'GH VIP', le recomendara a su hijo dejarla cuanto antes. Vamos, que casi que celebraron la separación de Diego y la modelo... ¿tú qué opinas?

