Era el duelo más esperado del nuevo curso. ¿Qué prefirió la audiencia? ¿Las salidas de pata de banco de Tamara o la intensidad lacrimógena de la Pantoja? La hija de Isabel Preysler se llevó el gato al agua con 531.000 espectadores más. Con ella de colaboradora, ‘El hormiguero’ consiguió ser lo más visto del día obteniendo una audiencia de 2.632.000 espectadores mientras Isabel se quedaba con 2.101.000.

La verdad es que la chica estuvo sembrada y volvió a lucir una naturalidad pasmosa a la hora de contestar a todas las preguntas. “No descarto ser pija, pero pelo conejos. Mi tío Miguel decía que ser pija era como ser gilipollas. No me identifico con eso necesariamente”, soltó divertida cuando Pablo Motos le preguntó por su inequívoca forma de expresarse.

Tamara habló de su madre, a la que ve “inalcanzable”, y también de la etapa en la que cogió veinte kilos. “Ese verano me quedé mucho tiempo en casa pensando en mis problemas y lo único que hacía era comer patatas fritas y todo eso”, explicó.



Isabel recordó a Paquirri

Pese a que Tamara ganó el duelo de la noche, Isabel tampoco hizo mal dato de audiencia. La tonadillera fue carne de memes en redes, con unas lágrimas que le cayeron desde el minuto uno. El momento álgido de la noche llegó cuando pisó el escenario un niño sevillano, Antonio Pérez, que tuvo la gran idea de interpretar ‘Marinero de luces’. Isabel entonces se rompió por completo.

“Yo tuve que dejarla de cantar, es la primera canción que me trajo Perales después de...”, explicó recordando la prematura muerte de Paquirri. “Se fue muy joven. Me quedé en estado el primer mes. Tuve que criar un niño sola. No sé ni cómo estoy viva. Él era la luz y no voy a dejar de llorarle nunca”, exclamó muy dramática.

