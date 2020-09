Si hay una cosa que deberíamos prohibir es hablar de la edad de la gente, y es que nunca es cómodo tanto si aparentas los años que tienes como si no. De hecho, una de las personas que seguro que votaría a favor de la prohibición es Bibiana Fernández, que esta mañana de 10 de septiembre ha tenido que vivir cómo su compañero de cadena Jesús Vázquez ¡le lanzara una pullita por eso mismo! El presentador acudió a 'El programa de Ana Rosa', donde ella colabora, para dar el pistoletazo de salida a la nueva generación de 'Mujeres y Hombres y viceversa', que se estrena el próximo lunes... pero la cosa ha ido un poco cuesta abajo.

Bibiana, que a sus 66 años está estupenda y soltera (igual por eso está estupenda...), ha dejado caer que a ella no le importaría participar en el programa para buscarse un noviete, pero claro, teniendo en cuenta que la media de edad de los tronistas está entre los 20 y los 25 años, no le ha quedado más remedio que añadir "bueno, habría que abrir un poco la horquilla (de edad)...", señalaba con gracia, aunque seguro que no se esperaba la respuesta de su compañero...

"Tengo que abrir la horquilla... pero como para hacer un moño", soltaba el gallego -a pesar de que él ya se encuentra en la cincuentena (el pasado 9 de septiembre cumplió los 55)- refiriéndose a las ganas de participar de Bibiana, que recogía el testigo y se lo tomaba a guasa: "No, directamente desencajada", respondía con una gran sonrisa. Menos mal que todavía queda sentido del humor...

