Mercedes Milá enseña cómo está la primera casa de GH en la actualidad.

La presentadora ha vuelto a dar muestras de su sentido del humor en la presentación de Scott y Milá’.

Está encantada de la vida porque a pesar de tener 69 años, Mercedes Milá sigue estando en la brecha. En el FesTVval de Vitoria la vimos hace unos días presentando la nueva temporada de ‘Scott y Milá’, que aún no tiene fecha de estreno en Movistar+.

Siempre simpática y con la naturalidad que la caracteriza, la periodista logró acaparar toda la atención de los que estaban allí presentes

Hablará de familias

Milá aprovechó para contar que en una de estas entregas hablará sobre la familia, y la suya ocupa un espacio muy importante. “Aunque es cierto que no todos mis hermanos han querido salir por pudor”, explicó. Durante la grabación, ella y su equipo han hablado con familias muy dispares y en momentos muy emotivos.

Agencias

Esto le ha permitido sacar su lado más humano. “Es que cuando veo que una persona lo está pasando mal, no dejo de acariciarle para darle animos. Soy muy tocona”, confesaba.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Agencias

“Pero de siempre. Cuando empecé mis primeras entrevistas en Televisión Española siempre cogía y tocaba a los entrevistados. Me llamaban “la tocona”.

Agencias

Por si no había quedado claro su increíble sentido del humor, en un momento concreto de la presentación, la periodista sorprendió a todos bajándose lentamente el mono que llevaba.

Bien podría haber sido un striptease, pero no, Mercedes quiso enseñar la camiseta roja que llevaba con el slogan de su programa. Lástima porque este verano la hemos visto en bikini en Menorca y la catalana está muy pero que muy bien…

Agencias

Lleva el pelo corto pero en la parte de atrás una pequeña trenza que mostró a la prensa.



'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € Gel desinfectante de bolsillo Kikkerland 2,95 € COMPRAR Mochila Converse 40 € - 29,99 € COMPRAR Botella de agua Karactermania 9,99 € COMPRAR Riñonera Karactermania 10,59 € COMPRAR Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io