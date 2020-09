Rodrigo Alves se hizo famoso en todo el mundo por sus numerosas intervenciones estéticas para lograr convertirse en el Ken humano. Sin embargo, quiso dar una vuelta de tuerca más y, cuando ya no podía parecer más artificial, decidió que lo de querer parecerse a Ken en versión humana no era posible, puesto que él, tras mucho tiempo para aceptarse, salió al mundo como mujer transexual, así que comenzó otro proceso para cambiar de sexo y género. Pero claro: conociendo a Rodrigo, su cambio no podía ser a lo más parecido a una mujer biológica, sino que decidió parecer una muñeca.

Decía así adiós a su obsesión por ser la réplica humana de Ken, el novio de Barbie. Ahora ya se llama Jessica, y quiso posar así de exótica en la región turca de Bodrum tras pasar por las playas españolas de Marbella. Todo exuberancia y curvas en un mini bañador de 'animal print', que iba entallado a una cintura imposible (aunque tampoco descartamos una 'mijita' de Photoshop).

“Ojalá hubiera empezado antes mi reasignación de sexo, en vez de gastar tiempo y dinero en intentar convertirme en el hombre que no quería”, reconocía hace unos días a los medios la nueva Jessica. “Soy mucho más feliz ahora y me siento más yo misma”, confiesa en el texto que escribía al lado de la imagen en Instagram.



Pastón en bisturí

La ex ‘Gran Hermana’ ha gastado más de 650.000 euros en intervenciones de estética, según los medios británicos. Y el resultado, aunque cree diversas opiniones, es éste...

Vale, sí, puede que al más común de los mortales le pueda dar un poco de mal rollo con esos ojos tan grandes y esa nariz tan minúscula, pero bueno, sobre cánones de belleza, en pleno siglo XXI, ya no hay nada escrito, y si ella se gusta así... ¡pues bienvenido sea!

