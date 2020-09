Que Alba Carrillo no tiene pelos en la lengua es algo que demuestra en cada una de sus intervenciones en televisión. Sus 'ataques' a su ex, Feliciano López, son míticos y, por esa boquita, hemos podido oír de todo contra el tenista pero también contra Leticia Sabater o María Patiño. Pero ahora, la diana de sus ataques ha cambiado y ha sido el ex marido de una de sus compañeras de 'Ya es mediodía' quien ha recibido sus palabras más duras. Alba ha empezado el 'Fresh' entonada y teniendo que desmentir que estuviera embarazada. Cuando Sonsoles comentaba los modelitos de los colaboradores, Miguel Ángel Nicolás aprovechó para preguntarle a su amiga una duda. "Me ha preguntado una amiga mía que si estás embarazada". La modelo se ha quedado muy sorprendida y ha asegurado que 'de momento' no está esperando ningún bebé.

Telecinco

En el 'Fresh', también han hablado de la nueva edición de 'Ven a Cenar Conmigo: Gourmet Edition' que arranca con Irene Rosales y Miguel Frigenti como anfitriones compartiendo mesa y mantel con Amador Mohedano y Fani Carbajo. Mientras que Isabel Rábago aseguraba que su favorita era Irene porque comparten trabajo en 'Viva la vida', Alba 'atacó' a Amador. "Yo no puedo hablar en plural porque tenemos ahí al señor que no se ducha que esperemos que lave los tomates, al friki fan y a Fani en fin", aseguró. Los colaboradores quisieron saber a quién se refería con el señor que no se ducha y dejó claro que era el ex de Rosa Benito. "Yo le veo siempre y me da una sensación de sucio", añadió. ¿ Por qué Alba cuenta esto sobre Amador? ¿Cómo le habrán sentado las declaraciones de su compañera a Rosa Benito?

