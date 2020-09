Lilly Allen y David Harbour se han dado el 'sí, quiero'

En la ceremonia, estuvieron también presentes las hijas de la cantante, Ethel, de ocho años, y Marnie, de siete.

Lilly Allen y David Harbour se han dado el 'sí, quiero'. La cantante y el conocido actor de 'Stranger Things' pasaron por el altar el pasado 7 de septiembre en Las Vegas en una ceremonia de lo más poco convencional. Brendan Paul, el popular imitador de Elvis Presley, fue el encargado de oficiar la ceremonia que se celebró en la capilla de Graceland después de que la pareja obtuviera una licencia de matrimonio. Una original boda que nos recuerda a la que Alaska y Mario celebraron en su día. Lilly y David han sido los encargados de subir las fotos del bonito enlace a Instagram.

Para la gran ocasión, la cantante eligió un traje corto blanco con inspiración 'sixties', de cuello de barco y doble botonadura de color negro.

En un día tan especial para la cantante, no podían faltar las hijas que tuvo con su ex marido Sam Cooper, Ethel, de ocho años, y Marnie, de siete.

Tras casarse, los recién casados y las pequeñas celebraron un original banquete de bodas comiendo hamburguesas y patatas fritas.

Harbour ha compartido una imagen muy divertida del enlace y ha dedicado unas bonitas palabras a su ahora ya mujer: "En una boda oficiada por el propio rey, la princesa del pueblo se casó con su devoto". "Humilde pero amable titular de una tarjeta de crédito en una hermosa ceremonia iluminada por los cielos cenicientos, cortesía de un estado en llamas a millas de distancia en medio de una pandemia mundial", añadió.

