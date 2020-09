Las Kardashian anuncian el final de su reality tras 14 años y 20 temporadas.

La familia ha emitido un comunicado a través de Instagram.

¿Cuáles han sido los verdaderos motivos de esta decisión?

Tras 14 años y 20 temporadas, la popular familia Kardashian ponía fin a su reality, 'Keeping Up With the Kardashian', con un emotivo comunicado. "Hemos decidido como familia poner fin a este viaje tan especial", dicen en un escrito firmado por Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick. "Estamos más que agradecidos con todos ustedes, que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos que hemos tenido", añadieron. Pero ¿cuáles han sido los motivos reales de esta decisión?

Pues bien al parecer habrían sido tres de las hermanas las que habrían puesto punto final al programa de televisión. En concreto, Kourtney, Kim Kardashian y Kylie Jenner serían quienes le platearon a su madre, Kris Jenner, poner fin de una vez por todas al reality para poder hacer sus vidas sin tener a un equipo siempre detrás.

"Kim tiene el drama de Kanye West y se niega ponerlo delante del equipo del programa y mucho menos dar prioridad a las grabaciones, por lo que le era casi imposible encontrar tiempo", aseguran varias fuentes al diario 'The Sun'. En cuanto a Kylie y Kendall Jenner, habrían optado por seguir sus carreras profesionales fuera de la tele: "Kylie está ganado miles de dólares a través de su línea de maquillaje y no necesita el programa, al igual que Kendall, quienes siempre han luchado contra la fama y ser el centro de atención".

Por otro lado, Kourtney Kardashian quiere centrarse en sus hijos, Mason Dash Disick, Reign Aston Disick y Penelope Disick.

No obstante, no todo el clan estaría contento con el fin de esta etapa. Según han dicho fuentes cercanas al mencionado medio, Khloé Kardashian y Soctt Disick, pareja de Kourtney, estarían realmente tristes por poner fin a este gran proyecto familiar, en el que se embarcaron hace 14 años.



