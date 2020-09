La actriz Diana Rigg, que interpretó a la inolvidable Olenna Tyrell en 'Juego de Tronos', ha fallecido a los 82 años.

La actriz se casó en dos ocasiones y tuvo una hija, Rachael.

Duro varapalo para los seguidores de 'Juego de Tronos'. La actriz Diana Rigg, que interpretó a la inolvidable Olenna Tyrell, uno de los personajes más queridos de la serie de televisión, basada en las novelas de George R.R. Martin, ha fallecido a los 82 años. Tras una carrera de casi seis décadas, la intérprete británica ha muerto a causa de un cáncer, que le diagnosticaron en marzo. "Ha muerto pacíficamente esta mañana. Estaba en su casa junto a su familia, que solicita privacidad en este momento difícil", ha comunicado su agente.

Nacida el 20 de julio de 1938 en Doncaster, en Reino Unido, la trayectoria de Enid Diana Elizabeth Rigg comenzó en 1957 cuando debutó en la obra 'El círculo de tiza caucasiano'. Sin embargo, el estrellato le llegó más tarde con la serie 'Los Vengadores', lo que le hizo llegar a convertirse en la 'chica Bond' de moda en 'Al servicio de su Majestad', protagonizada por George Lazenby.

Gtres

A lo largo de toda su longeva trayectoria, Rigg recibió numerosos premios. En 1967, se llevó su primera nominación a los Emmy y en 1971 a los Tony. No obstante, no fue hasta 1994 cuando consiguió el primero de estos últimos galardones teatrales por su interpretación en la obra 'Medea'.

En cuanto a su vida personal, la actriz se casó en dos ocasiones, en 1973 con Menachem Gueffen, de quien se divorció solo tres años más tarde, y en 1982 con el productor teatral Archie Stirling, con quien tuvo una hija, Rachael, quien ha seguido los pasos de su madre. De este segundo marido también se divorció en 1990, y, desde entonces, se ha mantenido aparentemente soltera.

