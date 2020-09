Lola Ortiz está como una niña con zapatos nuevos. La ex tronista ha tomado una decisión que le hace muy feliz y no lo puede ocultar. Entre el confinamiento encerrada en Madrid y su último fracaso amoroso con Vanesa Klein, la canaria no podía más y pedía a gritos un cambio de aires. Así que ha dado portazo a su casa de la capital y ha decidido mudarse un mes a otro lugar. Lola ha regresado a su tierra natal y se ha alquilado un apartamento en Gran Canaria, aunque ella de es de otra isla, de Fuerteventura. Está tan emocionada con esta nueva etapa que se ha marcado un capítulo de Mtmad para hacer un tour house por su nuevo hogar. ¿Le acompañas?

Mtmad

Pero eso sí, antes por favor que nos cuente con quién se ha marchado. “Me he venido sola aunque aquí tengo amigos y amigas. Necesitaba desconectar de Madrid y me apetecía venirme a Gran Canaria en plan playita, buceo, amaneceres, atardeceres, buceo y echaba de menos tener un balcón”, explica sin poder parar de sonreír nada más entrar a su nueva casa cargada de maletas.

Mtmad

“Qué bien, qué contenta estoy, tenía unas ganas de llegar y por fin estoy aquí. Me encanta este apartamentito de solterita de verano que me he cogido”, comenta emocionadísima mientras muestra estancia por estancia. Lola ha alquilado un apartamento de una sola habitación pero eso sí “todo muy cuqui” porque ella necesita una decoración con estilo para grabar sus vídeos.

Mtmad

“La cocina es pequeñita, pero muy cuqui” comenta tan contenta y más al descubrir que le han dejado una botella de cava en la nevera. El baño también le parece una monada, sobre todo porque “en esta ducha caben dos”. Parece que Lola no descarta recibir visitas interesantes...

Mtmad

Algo que confirma cuando enseña el dormitorio. “La cama tiene un fallo, bueno no, no es tan fallo. Está separada y a mí me gusta la cama de matrimonio, pero así si viene alguien no me molesta porque soy fatal para dormir con alguien”, confiesa la ex tronista.

Mtmad

El salón del apartamento también le parece chulísimo con su alfombra de colores, sus cuadros molones y, sobre todo, un sillón rojo de cuerdas de lo más original. “Qué sillón más chuli. Me voy a hacer unas fotos en pelotas ahí que lo flipas”, exclama nada más verlo.

Mtmad

Pero para Lola la joya de la corona es el balcón con vistas a la piscina comunitaria. La canaria llevó fatal pasar el confinamiento sin ningún lugar para salir a respirar, así que el balcón era imprescindible. Y por la mañana, la influencer ya le ha sacado partido montándose allí un súper desayuno saludable con vistas.

Mtmad

Ya con el estómago lleno, Lola nos muestra cómo ha quedado toda su ropa en el armario. Momento en el que descubrimos que sí ha viajado sola pero con buena compañía. Y es que la ex superviviente se ha llevado un juguete sexual para sus momentos de placer. “Mierda, me habéis pillado” exclama al darse cuenta que lo ha mostrado sin querer.

Mtmad

“El apartamento me ha costado 1.200 euros pero no me importa porque yo todos los años ahorro para darme un viajazo y este año no ha podido ser. Quería disfrutar. Venir aquí ha sido un respiro de aire fresco”, explica. Y a disfrutar que se marcha después para darnos envidia mostrándonos una idílica cala escondida a la que le ha llevado un amigo. Ale, a pasarlo bien Lola.

