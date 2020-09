Sabe Dios, como dirían nuestras abuelas, que a nosotros no nos gusta criticar, pero es que a veces los famosos parece que se empeñan en que lo hagamos, y claro, nosotros nos debemos a sus deseos, porque si no explicadnos por qué el actor Mickey Rourke se presentó de esta guisa para ver la Acrópolis de Atenas. El intérprete decidió este verano de pandemia irse a la otra punta del mundo a hacer turismo, y allí, en Grecia, se plantó sus "mejores galas" para visitar el Partenón con amigos, familiares y su novia, Anastassija Makarenko. También se cruzó algunos fans, que le reconocieron instantáneamente (imaginamos que por la ropa, porque el actor llevaba gafas de sol y mascarilla).

Gtres

Sí, eso que le veis puesto al protagonista de 'Nueve semanas y media' es una camisa de encaje negro, combinado con unos vaqueros rotos y unos botines de cowboy con refuerzos de metal verde. Vamos, que no es de esos famosos que va a los sitios intentando pasar desapercibido, sino todo lo contrario. De hecho, coo decíamos, algunos viandantes le reconocieron y le pidieron autógrafos:

Gtres

El actor Mickey Rourke hace tiempo que dejó de ser relevante por su carrera ante las cámaras, y en los últimos años ha acaparado más titulares por sus infames operaciones estéticas (entre las que se encuentra su polémico injerto de pelo, que deja mucho que desear) y sus looks imposibles, que por sus películas. Y es que Mickey fue una de las grandes promesas del cine en los años 80 y 90, e incluso pudo haber sido un 'sex symbol' como Brad Pitt o George Clooney... pero con el paso de los años, decidió ir por otros derroteros.

