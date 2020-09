Arantxa de Benito y Makoke son grandes amigas desde hace años.

desde hace años. La empresaria le da un consejo a Makoke sobre la guerra que mantiene con Kiko Matamoros por su hija Anita.

Arantxa de Benito ya está inmersa hace tiempo en la 'vuelta al cole'. Y uno de los planes de este atípico y nuevo curso ha sido acudir a la inauguración de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week que, bajo estrictas medidas de seguridad, arrancaba este jueves 10 de septiembre en la capital para mostrar las nuevas tendencias de moda. La presentadora reconvertida a empresaria ha disfrutado de los primeros desfiles a pesar de que el ambiente ha sido para ella algo desalentador. “Salgo con una sensación muy extraña aunque el desfile ha sido sensacional, la puesta en escena de Rossy de Palma me ha encantado, pero la sensación en general salgo con un poco de tristeza”, contaba.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero al margen de los desfiles, Arantxa también ha contado como ha sido su verano en el que ha tenido tiempo para todo. Además de estar con su familia en su segunda residencia de Marbella, la ex de Guti también se marcó una escapada a Ibiza con su chico, Jairo. El mismo destino donde también estuvo con Makoke. Las dos amigas estuvieron pasando unos días solo para chicas en la isla balear, donde incluso se marcaron una jornada de navegación en un yate de lo más mono.

Precisamente sobre su amiga le han preguntado los reporteros antes de que abandonara la Mercedes Benz Fashion Week. Si quieres saber qué opina Arantxa de Benito sobre el conflicto que mantiene su amiga Makoke con Kiko Matamoros por su hija Anita, dale al play en el vídeo de arriba.

Arantxa tiene muy claro que su amiga es Makoke y por eso ha decidido darle un consejo para sobrellevar mejor la complicada situación que tiene con su ex. No te pierdas las bonitas palabras que le ha dedicado a su amiga, así como el deseo que tiene para Kiko Matamoros a quien reconoce tener “mucho cariño” y que acaba de pasar de nuevo por quirófano debido a sus problemas de salud.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io