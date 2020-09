Muchos de nuestros famosos son aficionados a los tatuajes, hasta el punto en el que casi ya no les queda cuerpo para ponerse tinta. Hablamos, por ejemplo, de personas como David Beckham o Sergio Ramos, aunque en el mundo de la música también hay algunos que debería plantearse parar, como Justin Bieber. Sin embargo, entre nuestros famosos del mundo del corazón y los realities también los hay aficionados, y la última en subirse al carro ha sido la siempre polémica Dakota Tárraga, que ha impresionado a todos con un enorme tattoo... ¡de un tigre en su brazo izquierdo!

Dakota Tárraga Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Se trata de un tatuaje hiperrealista de la cabeza de un tigre, a la que ha añadido el detalle de la pupila en color naranja y dos flores de hibisco. De hecho, tan contenta estaba con el resultado, que la propia Dakota ha posado en su instagram con el artista creador del dibujo, Carlos Salgado, que lo cierto es que ha hecho un trabajazo:

Dakota Tárraga Instagram

Aún así, este no es el primer tatuaje que lleva Dakota: ya en Supervivientes pudimos ver que llevaba un texto en su pierna derecha, unas golondrinas en el antebrazo derecho y otro diseño bastante grande de la Mano de Fátima en el antebrazo izquierdo. Desde luego, está claro que a Dakota le encanta la tinta en su cuerpo, y como fan que es, seguro que ya está pensando en lo siguiente que se quiere hacer. ¿Con qué nos sorprenderá?

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € 6 botellas recargables de gel hidroalcohólico Ulife Mall 7,99 € Botella de agua KollyKolla 16,79 € Riñonera Fringoo 12,83 € Pañuelos Kleenex 1,92 €

Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io