'¿Desde cuándo Mario Casas (34) juega en el Atlético de Madrid?', comienza a plantearse la gente. Pues jugar, jugar, no juega, pero sí lo hace un joven futbolista de 20 años idéntico al guapísimo actor, que más que doble parece su gemelo, y si nos lo hacen pasar por un miembro más de la familia Casas (aunque ya son 5 hermanos), nos lo cuelan seguro.

Manuel Sánchez, así se llama el susodicho. Jugaba en Tercera División en el club rojiblanco, pero ha sido su ascenso al primer equipo el que ha destapado su gran parecido con el actor. Manuel, que compagina el deporte con los estudios de Derecho, mide 1,79 m, un centímetro menos que Mario; es moreno de tez y pelo como él; tiene los ojos almendrados y la misma sonrisa cautivadora con labios gruesos... vamos, que si se llamara Manuel Casas tendríamos que pedirles una prueba de ADN...

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No sabemos lo que cobrará Mario Casas al año, pero sí lo que se embolsa Manuel: el joven juega de lateral izquierdo y tiene una ficha de 8 millones de euros. Lo sentimos por aquellas que ya estabais intentando hacer un amarre: ¡tiene novia! Una pena, sí, pero al chico se le ve feliz... si bien tiene un hermano que se llama Fidel.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mario, por su parte, también está contento en el terreno personal (y también en lo profesional): ahora sale con la actriz Deborah François (33), de origen belga, y con la que comparte protagonismo en la nueva película que están a punto de estrenar en Netflix, 'El practicante'. En ella, Mario hace de captor y la joven de secuestrada, y éste ha sido su nexo de unión, porque ella ni siquiera conocía a Mario antes de trabajar con él. ¿Podemos considerarlo síndrome de Estocolmo...?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € 6 botellas recargables de gel hidroalcohólico Ulife Mall 7,99 € Botella de agua KollyKolla 16,79 € Riñonera Fringoo 12,83 € Pañuelos Kleenex 1,92 €

Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io