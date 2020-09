Manuel Romo, extremeño, de 24 años y 1,92 cm de alto, ha sido elegido como el nuevo Míster International Spain 2020 en una gala celebrada en Oropesa del Mar, Marina D’or.

Ha confesado que le gustaría hacer sus pinitos como actor o presentador de televisión.

Tras un estudio de su piel para adaptar los tratamientos a sus necesidades, nuestra 'coach' de belleza Cuca Miquel ha preparado a nuestro recién coronado Míster España para poder arreglarse él mismo en su casa. ¿Cómo hacerlo? Siguiendo las técnicas adecuadas en los pequeños detalles del rostro, como las cejas, que aportan gran parte de la personalidad a nuestra cara. Las cejas no sólo poseen la función de enmarcar los ojos sino que resaltan nuestra belleza y potencian nuestra mirada, él mismo ha comentado que "me ha perfilado las cejas, que me hacía falta". Además, se ha sometido a una exfoliciación, perfecta para reparar el rostro tras la constante exposición solar del verano. Manu Romo ha salido de allí, además, con un efecto 'buena cara' tras someterse a un rejuvenecimiento con un equipo de radiofrecuencia.



Nuestra 'coach' de belleza ha conseguido que el extremeño, en sus propias palabras, se haya sentido "como en casa" y en "las mejores manos". El míster se ha tratado en el centro 'Todo en belleza', con Cuca y sus aliadas esteticistas para conseguir estar perfecto para sus próximos eventos.

Hearst

En nuestra revista os contamos los mejores consejos de Cuca Miquel para que no te pierdas las últimas novedades tanto en tratamientos como en los mejores productos para cuidarte, y si quieres saber más, visita su centro o infórmate en su web www.todoenbelleza.es/ ¿A qué estás esperando?

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € 6 botellas recargables de gel hidroalcohólico Ulife Mall 7,99 € Botella de agua KollyKolla 16,79 € Riñonera Fringoo 12,83 € Pañuelos Kleenex 1,92 €

Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io