La miniserie original de Atresplayer Premium ha presentado a los actores que participarán en la secuela de la exitosa 'Física o Química'.

Los seguidores de la serie no han podido evitar notar las grandes ausencias en el casting de este regreso...

Esta semana ha arrancado el rodaje de 'FoQ: El reencuentro', dos episodios muy esperados por los fans de aquella serie de instituto que revolucionó a toda una generación. Aunque la noticia de su regreso fue de lo más aclamada, ahora que la productora ha lanzado la imagen de los alumnos que volverán a encontrarse, años después, sus seguidores no han podido evitar fijarse en las grandes ausencias en el reparto... ¿Dónde está Úrsula Corberó? Sin duda la actriz, que dio vida a Ruth, uno de los personajes principales, ha sido la gran ausente en el casting de esta nueva temporada... ¿Le estará quemando por dentro? ¡A nosotros sí!

"Tenemos las emociones a flor de piel", han confesado desde la serie, y es que la vuelta de la serie ya es una realidad y basará sus dos capítulos especiales en un reencuentro entre los ex alumnos por un motivo muy especial: ¡La boda de Yoli!

Todos han cambiado con el paso del tiempo (y no solo en la serie), aunque algunos de ellos parece que tienen problemas para recordar quienes fueron... O tal vez lo que uno de ellos quiere olvidar es que, en realidad, durante todos estos años ha estado guardando un secreto. Un secreto que le costó una amistad de este grupo de amigos.

Entre el alumnado que se reencontrará, ya confirmado por la productora, están Andrea Duro (Yoli), Angy (Paula), Maxi Iglesias (Cabano), Sandra Blázquez (Alma), Adam Jezyerski (Gorka), Leonor Martín (Cova), Andrés Cheung (Yan), Adrián Rodríguez (David) y Javier Calvo (Fer). Sí, Javier Calvo... ¿Pero no estaba muerto? ¿Qué está pasando? ¿Aparecerá en forma de recuerdos o estamos ante un sueño como el de 'Los Serrano' o una increíble resurrección? Además, contarán con el fichaje de José Lamuño como Oriol... ¿Será el novio de la famosa boda?



También habrá reencuentro entre los profesores. Ana Milán (Olimpia), Blanca Romero (Irene), Álex Barahona (Berto) y Marc Clotet (Vaquero).

