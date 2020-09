La segunda edición de 'La isla de las tentaciones' está a punto de arrancar y la red está que arde. Aunque va a ser muy difícil superar las historias que vivimos con Christofer y su famoso "Estefaníaaaaaaa", la intensísima hoguera final de Gonzalo y Susana o la que parecía la historia de amor más bonita jamás vista (aunque ya no podemos decir lo mismo de Jose y Adelina), las nuevas parejas vienen pisando fuerte. Y os estaréis preguntando... ¿Quiénes son? Pues a eso venimos, a contároslo todo sobre las nuevas parejitas que están a punto de morder la manzana.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La primera es más que conocida por todo amante de 'reality' que se precie. Se trata de Marta Peñate, a la que conocimos en 'Gran Hermano 16' y que se ha convertido en una de las más aclamadas de esta segunda edición tras anunciar su participación. La joven va al programa junto a Lester, su chico... ¿Habrá durado esa relación o se habrá acabado para siempre?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Melyssa Pinto, ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', acude al programa con Tom, de quien salió de la mano en el programa de Cuatro, y es una de las protas del dramón de la promo del programa...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mayka Rivera y Pablo Moya

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Probablemente una de las parejas más desconocidas de la edición, aunque no para todos. Ella cuenta con casi 30.000 seguidores en la red y a él quizá lo conozcas como Pablonez. Si sigue los trabajos musicales de él (es un conocido DJ murciano) y ella es una de las 'influencers' que te han conquistado en Instagram, entonces te encantará verlos en la pequeña pantalla.

Otra de las desconocidas que acude junto a su chico es Inma Campano, aunque también es toda una 'influencer' en la red... Pondrá a prueba su amor por Ángel de los Santos, ¿pasarán esta prueba de fuego?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Melodie Peñalver y Cristian Jerez



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con poco más de 5.000 seguidores son la pareja más anónima de la edición... ¿Conseguirán conquistar al público?

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € 6 botellas recargables de gel hidroalcohólico Ulife Mall 7,99 € Botella de agua KollyKolla 16,79 € Riñonera Fringoo 12,83 € Pañuelos Kleenex 1,92 €

Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io