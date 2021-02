La prensa serbia ha hecho famosa a Amor Romeira por supuestas relaciones con diversos futbolistas del Real Madrid

Allí han confundido a Rosa Benito con su madre, Mensi Medina, que falleció en Navidad

¿Amor Romeira tiene nueva madre? La ex gran hermana ha vivido una situación surrealista este mismo martes, y es que se ha encontrado con que en Serbia ¡es noticia! Amor ha querido explicar en sus redes sociales por qué en el país balcánico se han fijado en ella, y es que, al parecer, se han hecho un lío bastante gordo. La colaboradora ha llegado a oídas de algunos periodistas serbios por supuestas relaciones con algunos jugadores de fútbol, y en concreto del Real Madrid, han unido los puntos y, por alguna razón, han llegado a Amor...



La joven alucinaba en sus redes sociales: "Yo soy una estrella internacional", bromeaba Amor, pero dejaba claro, ya en serio, que, al ver las preguntas, algo no estaba bien: "Que quede claro que yo me he podido liar con futbolistas. Uno que era más golfo que un teleñeco y otro gay en el armario, pero yo NO soy conocida por haberme acostado con futbolistas", ha aclarado.



Al parecer, según ha podido entrever Romeira, han leído varias entrevistas suyas y han escuchado algunas historias a través de las redes sociales en las que habla de futbolistas y de algunos de sus líos de faldas (de los que ella no es la protagonista), y se han debido de hacer la picha un lío, pero aquí no acaba la cosa, porque no contentos con liarla en ese sentido... ¡la han liado aún más confundiendo a su madre!

Aunque Mensi Medina falleció recientemente justo antes de Navidad, el pasado 21 de diciembre de 2020, Amor se ha tomado con humor la equivocación, porque a pesar de que sabían que su madre es Mensi, y de que no había que buscar mucho para ver quién era (sus redes sociales están llenas de fotos de su madre), los periodistas serbios han querido rebuscar tanto que han acabado metiendo la pata, y han llegado a pensar que la que era su madre ¡era Rosa Benito! Y así ilustraban una de sus noticias...

Dada la confusión, a Amor no le quedaba más que reírse, porque reconoce que tampoco es el fin del mundo, y aunque quiere a 'la Benito' un montón, ¡era mucho más fácil encontrar una foto suya junto a su madre real que la que sale con Rosa! Eso sí, a pesar de la invitación, Amor ha declinado irse a Serbia a hablar. "¿La razón? "Ni ellos hablan español ni yo hablo serbio".

