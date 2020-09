La ex tronista, Patricia Steisy, ha confesado el trastorno alimenticio que sufrió con tan solo 18 años con un testimonio que puede ayudar a otras personas en su situación.

Steisy, ha respondido a las críticas por haber cogido unos kilos.

Steisy se ha convertido en la protagonista de las últimas semanas en la red tras ser criticada duramente por su aumento de peso, y aunque ya ha explicado qué le ocurre, este fin de semana ha querido desvelar quién es una de las personas que supuestamente más daño le están haciendo: “Una de las malas personas que me insulta por mi peso, por mis kilos y que me llama fea es Aurah”, y añade “es chusma, después de tanto tiempo sigue obsesionada conmigo, metiéndose conmigo en sus historias como una desesperada”. Le ha mandado un mensaje muy claro: “Gracias por llamarme gorda, has quedado fatal por cómo eres de mala. Todos tus ex te temen por las cosas que les has hecho. A la gente le importa una mierda que vuelva con su ex y ya no sabe que hacer para que le suban sus seguidores”. Y es que Steisy cree que “me necesita para tener fama”.

Pero no creáis que Aurah se ha quedado callada ante tales acusaciones, y ha estallado: "Te voy a dedicar el tiempo que te mereces, que es el mínimo con las palabras que no te mereces, que son las buenas. Yo no he hablado de ti, no se nada de tu vida ni me importa, solo te conocí en MyH donde tú me denigraste, te reíste de mi, me maltrataste y me trataste como una basura y yo me quedaba callada porque era nueva en ese mundo y no soy de esa clase de personas que se pone de barriobajera".

Ha sido muy directa: "No te he llamado gorda porque no me importa, no eres nadie en mi vida, has sido tú quien te has reído de mi sufrimiento y de la enfermedad de mi hijo. Algún día la vida te enseñará que conmigo te equivocaste", y ha zanjado: "El drama este que estás haciendo solo es para hacerte una lipo y vender después el resultado".

