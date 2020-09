Kevin Spacey ingresa en la misma clínica que Harvey Weinstein: El actor Kevin Spacey ha decidido ingresar forma voluntaria en la clínica The Meadows, en Arizona, para encontrar una cura para su adicción sexual después de acumular varias denuncias por abusos sexuales.

Kevin Spacey vivió su descenso a los infiernos hace varios años cuando se enfrentó a varios juicios por presuntos abusos sexuales a un menor. Su pesadilla parecía haber terminado el pasado mes de octubre de 2019 cuando la Fiscalía de Los Ángeles cerró el caso, pero de eso nada... Ahora el actor Anthony Rapp y otro hombre han demandado a Kevin Spacey, alegando que el intérprete los agredió sexualmente en la década de los ochenta cuando ambos tenían solo 14 años. "De manera intencionada y voluntariamente, sin el consentimiento del denunciante, hizo un avance sexual no deseado agarrándole el trasero, llevándolo hasta una cama y tumbándose sobre su cuerpo", relatan los documentos judiciales a los que han tenido acceso medios locales.



El otro hombre que ha denunciado a Spacey, que ha preferido no dar su nombre, presuntamente conoció al actor en una clase de interpretación cuando tenía 12 años, y dos años más tarde sufrió abusos por su parte. Supuestamente Spacey le invitó a su apartamento y mantuvo relaciones sexuales con él en las que “intentó sodomizar” al denunciante, pero “logró liberarse y huyó”. La demanda afirma que tanto Rapp como C.D. han sufrido daños psicológicos debido al abuso por parte del intérprete.

Estas demandas han podido llevarse a cabo gracias a una nueva Ley de Nueva York que permite que las víctimas de abusos sexuales infantiles denunciar años después de lo sucedido, sin que el caso sea prescrito.

